Белгород может войти в программу развития общественного электротранспорта

Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля. Их изношенность составляла 95%. Троллейбусы на маршрутах заменили автобусами. Расходы на обновление троллейбусного парка ранее оценили в 7,7 млрд рублей, а на его сохранение — в 3,2 млрд рублей.