Белгород может войти в программу развития общественного электротранспорта

В России могут запустить программу развития городского наземного общественного электротранспорта, рассчитанную до 2030 года. Её инициировали депутаты профильного комитета Госдумы. Если программу утвердят, одним из её участников станет Белгород.
Об этом «Фонарю» рассказала депутат-коммунист Екатерина Долгова. Она направляла запрос в Госдуму с целю узнать, выделят ли 7 млрд на восстановление троллейбусов в Белгороде.
Федеральную программу развития электротранспорта передадут на дальнейшее рассмотрение в правительство РФ. Если её одобрят, то деньги выделят на обновление и содержание транспорта, инфраструктурных объектов.
Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля. Их изношенность составляла 95%. Троллейбусы на маршрутах заменили автобусами. Расходы на обновление троллейбусного парка ранее оценили в 7,7 млрд рублей, а на его сохранение — в 3,2 млрд рублей.