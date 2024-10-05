Белгородцам показали, как может выглядеть «Белый квартал»

На территории «Белого квартала» появится концертный зал. Его вместимость увеличили до 700 мест. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пока ещё обсуждается, как именно будет выглядеть здание — в современном или классическом стиле. Однако уже известно, что в специальном зале для классической музыки будет применена самая современная технология для создания акустики.