Белгородцам показали, как может выглядеть «Белый квартал»

Posted 5 октября, 13:05
Published 5 октября, 13:05
Modified 5 октября, 13:15
Updated 5 октября, 13:15
В Белгороде 4 октября представили концепции развития «Белого квартала». Его построят в центре города — в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого.
На территории «Белого квартала» появится концертный зал. Его вместимость увеличили до 700 мест. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пока ещё обсуждается, как именно будет выглядеть здание — в современном или классическом стиле. Однако уже известно, что в специальном зале для классической музыки будет применена самая современная технология для создания акустики.
Также на территории появятся лекторий, объект «Меловая гора», событийная площадь, подземный паркинг. Построят в центре и новые торгово-офисные помещения, магазин, точки общепита.
«Коммерсант» со ссылкой на руководителя проекта и советника губернатора Дмитрия Разумова пишет, что пять объектов «Белого квартала» начнут возводить уже в этом году — это четыре торгово-офисных здания и магазин.
Кроме того, на территории хотят построить российско-сербскую школу, в которой будут учить будущих официантов и представителей обслуживающего персонала. Стажировку такие студенты будут проходить в Сербии, а работать уже в отелях и ресторанах «Белого квартала».