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Posted 5 октября, 13:05

Published 5 октября, 13:05

Modified 5 октября, 13:15

Updated 5 октября, 13:15

В Белгороде собираются строить «Белый квартал»

Белгородцам показали, как может выглядеть «Белый квартал»

5 октября 2024, 13:05
Фото: из проекта развития «Белого квартала»
В Белгороде собираются строить «Белый квартал»

Пять объектов «Белого квартала» в Белгороде начнут строить в 2024 году

Сюжет
Строительство
Накануне концепции обсудили с архитекторами. «Белый квартал» собираются строить в центре города, здесь появятся в том числе лекторий, концертный зал, объект «Меловая гора».

В Белгороде 4 октября представили концепции развития «Белого квартала». Его построят в центре города — в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого.

Концепция комплексного развития «Белого квартала»Концепция комплексного развития «Белого квартала»
Концепция комплексного развития «Белого квартала». Фото: из проекта развития «Белого квартала»

На территории «Белого квартала» появится концертный зал. Его вместимость увеличили до 700 мест. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пока ещё обсуждается, как именно будет выглядеть здание — в современном или классическом стиле. Однако уже известно, что в специальном зале для классической музыки будет применена самая современная технология для создания акустики.

Концертный залКонцертный зал
Концертный залКонцертный зал
Концертный залКонцертный зал
Концертный залКонцертный зал
Концертный залКонцертный зал
Концертный зал. Фото: из проекта развития «Белого квартала»

Также на территории появятся лекторий, объект «Меловая гора», событийная площадь, подземный паркинг. Построят в центре и новые торгово-офисные помещения, магазин, точки общепита.

Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала»
Лекторий, «Меловая гора» и другие объекты «Белого квартала». Фото: из проекта развития «Белого квартала»

«Коммерсант» со ссылкой на руководителя проекта и советника губернатора Дмитрия Разумова пишет, что пять объектов «Белого квартала» начнут возводить уже в этом году — это четыре торгово-офисных здания и магазин.

Кроме того, на территории хотят построить российско-сербскую школу, в которой будут учить будущих официантов и представителей обслуживающего персонала. Стажировку такие студенты будут проходить в Сербии, а работать уже в отелях и ресторанах «Белого квартала».

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