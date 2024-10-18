Генплан Белгорода по медицине: что планируют построить и отремонтировать

Posted 18 октября, 12:55
Published 18 октября, 12:55
Modified 18 октября, 12:57
Updated 18 октября, 12:57
В Белгороде опубликовали проект генерального плана развития города до 2025 года. Особое внимание уделят развитию медицины в областной столице.
На территории существующей городской больницы №2 на улице Губкина планируется новый лечебный корпус. В детской областной больнице, которая расположена рядом с горбольницей №2, построят лечебный корпус №3.
Построят и центр медицинской реабилитации на улице Песчаной, где также планируют возвести новую школу для одарённых детей. Белгородцы возмутились выбором места, потому что тут болото, которому не менее 5 тыс. лет. На этом участке растёт не менее десяти видов краснокнижных растений.
В плане указана и постройка новой детской поликлиники №3. Напомним, что строить её начали на месте троллейбусного парка, который распродали и закрыли в 2022 году. Сейчас с новым медицинским учреждением проблемы — подрядчик не уложился в сроки. Появиться клиника должна была в феврале 2024 года, но сейчас, в октябре 2024 года, строительство находится на этапе «коробки».
В будущем также реконструируют главный корпус Белгородского онкологического диспансера, лечебный корпус детской областной больницы на улице Садовой, поликлинику №4, склад медикаментов онкодиспансера, терапевтический корпус противотуберкулезного диспансера под размещение центра по оздоровлению детей и подростков и клинико-диагностической лаборатории.
В Юго-Западном и Репном построят четыре офиса семейного врача, где могут быть от 38 до 303 посетителей за смену. В микрорайоне «Жемчужина», который появится в юго-западном районе, построят две поликлиники. Обе на 550 посещений за смену.