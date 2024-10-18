Генплан Белгорода по медицине: что планируют построить и отремонтировать

В плане указана и постройка новой детской поликлиники №3. Напомним, что строить её начали на месте троллейбусного парка, который распродали и закрыли в 2022 году. Сейчас с новым медицинским учреждением проблемы — подрядчик не уложился в сроки. Появиться клиника должна была в феврале 2024 года, но сейчас, в октябре 2024 года, строительство находится на этапе «коробки».