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Posted 18 октября, 12:55

Published 18 октября, 12:55

Modified 18 октября, 12:57

Updated 18 октября, 12:57

В генплан Белгорода внесли строительство новых медучреждений

Генплан Белгорода по медицине: что планируют построить и отремонтировать

18 октября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney

В генплан Белгорода внесли строительство новых медучреждений

Сюжет
Медицина
Журналисты Бел.Ру изучили генеральный план развития Белгорода к 2025 году. Там можно найти шесть новых объектов здравоохранения местного значения, четыре — регионального, в пяти медучреждениях проведут реконструкции. Где и что можно ожидать — читайте в материале Бел.Ру.

В Белгороде опубликовали проект генерального плана развития города до 2025 года. Особое внимание уделят развитию медицины в областной столице.

На территории существующей городской больницы №2 на улице Губкина планируется новый лечебный корпус. В детской областной больнице, которая расположена рядом с горбольницей №2, построят лечебный корпус №3.

Построят и центр медицинской реабилитации на улице Песчаной, где также планируют возвести новую школу для одарённых детей. Белгородцы возмутились выбором места, потому что тут болото, которому не менее 5 тыс. лет. На этом участке растёт не менее десяти видов краснокнижных растений.

В плане указана и постройка новой детской поликлиники №3. Напомним, что строить её начали на месте троллейбусного парка, который распродали и закрыли в 2022 году. Сейчас с новым медицинским учреждением проблемы — подрядчик не уложился в сроки. Появиться клиника должна была в феврале 2024 года, но сейчас, в октябре 2024 года, строительство находится на этапе «коробки».

В будущем также реконструируют главный корпус Белгородского онкологического диспансера, лечебный корпус детской областной больницы на улице Садовой, поликлинику №4, склад медикаментов онкодиспансера, терапевтический корпус противотуберкулезного диспансера под размещение центра по оздоровлению детей и подростков и клинико-диагностической лаборатории.

В Юго-Западном и Репном построят четыре офиса семейного врача, где могут быть от 38 до 303 посетителей за смену. В микрорайоне «Жемчужина», который появится в юго-западном районе, построят две поликлиники. Обе на 550 посещений за смену.

Россияне всё чаще обращаются в платные клиники. Во сколько обходится такой визит?
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#Алёна Мальцева#Медицина#Строительство#Здоровье#Развитие#Белгород
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