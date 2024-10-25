bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 13:53

Published 25 октября, 13:53

Modified 25 октября, 13:55

Updated 25 октября, 13:55

В 2025 году полетим? Из генплана Белгорода не убрали реконструкцию аэропорта

В 2025 году полетим? Из генплана Белгорода не убрали реконструкцию аэропорта

25 октября 2024, 13:53
Фото: 1MI
Сюжет
Аэропорт
В проекте генерального плана развития Белгорода появилась графа о развитии транспорта федерального значения — аэропорта. Генплан разрабатывался в 2019 году, тогда власти планировали, что к 2025 году в Белгороде появится новая взлётная полоса. Сейчас это кажется бесполезным.

В проект развития Белгорода на 2025 год добавлена часть про обновление транспорта федерального значения. Это аэропорт на севере города. По плану тут предусмотрено строительство новой взлётно-посадочной полосы длинной в 2500 метров, а шириной — 45 метров, со стоянкой для десяти воздушных судов. Такая идея была у городских властей в 2019 году, когда проект разрабатывали.

Существующие взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, перроны, водосточно-дренажную систему хотят реконструировать, светосигнальное оборудование заменить, а также возвести или отремонтировать аварийно-спасательную станцию.

Также реконструировать и технически перевооружить комплексы средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи аэропортов. Их должно появится четыре штуки.

Отметим, что воздушная гавань не открывалась для гражданских полётов с 24 февраля 2022 года. Всё время, что идёт СВО, белгородцы не пользуются этим видом транспорта, но раз планы обновления на 2025 год остались, то, может быть, он станет последним без самолётов?

Baza: аэропорт Белгорода был атакован беспилотником ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде образовалась пробка от «МегаГринна» до аэропорта из-за ДТПАэропорт Старого Оскола сменил руководителяДороги в районе аэропорта, «Родины» и ж/д вокзала признали аварийно-опасными
#Алёна Мальцева#Аэропорт#Транспорт#Реконструкция#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика