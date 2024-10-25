В 2025 году полетим? Из генплана Белгорода не убрали реконструкцию аэропорта

Posted 25 октября, 13:53
Published 25 октября, 13:53
Modified 25 октября, 13:55
Updated 25 октября, 13:55
В проект развития Белгорода на 2025 год добавлена часть про обновление транспорта федерального значения. Это аэропорт на севере города. По плану тут предусмотрено строительство новой взлётно-посадочной полосы длинной в 2500 метров, а шириной — 45 метров, со стоянкой для десяти воздушных судов. Такая идея была у городских властей в 2019 году, когда проект разрабатывали.
Существующие взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки, перроны, водосточно-дренажную систему хотят реконструировать, светосигнальное оборудование заменить, а также возвести или отремонтировать аварийно-спасательную станцию.
Также реконструировать и технически перевооружить комплексы средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи аэропортов. Их должно появится четыре штуки.
Отметим, что воздушная гавань не открывалась для гражданских полётов с 24 февраля 2022 года. Всё время, что идёт СВО, белгородцы не пользуются этим видом транспорта, но раз планы обновления на 2025 год остались, то, может быть, он станет последним без самолётов?