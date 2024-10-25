В 2025 году полетим? Из генплана Белгорода не убрали реконструкцию аэропорта

Отметим, что воздушная гавань не открывалась для гражданских полётов с 24 февраля 2022 года. Всё время, что идёт СВО, белгородцы не пользуются этим видом транспорта, но раз планы обновления на 2025 год остались, то, может быть, он станет последним без самолётов?