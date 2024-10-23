Женщин перестали брать в «Барс-Белгород» и как ещё помогут семьям участников СВО?

Белгородец Рома Скробот, получивший известность на родине после участия в шоу «Голос. Дети», рассказал журналистке Бел.Ру не только о закулисье программы, но и о новых друзьях, которых завёл на проекте. Среди них барабанщик Евгений и другой участник Володя из Санкт-Петербурга.