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Posted 23 октября, 15:30

Published 23 октября, 15:30

Modified 23 октября, 15:30

Updated 23 октября, 15:30

Женщин перестали брать в «Барс-Белгород» и как ещё помогут семьям участников СВО?

Женщин перестали брать в «Барс-Белгород» и как ещё помогут семьям участников СВО?

23 октября 2024, 15:30
Фото: Антон Засимов. 1MI
Сюжет
Дети
В «Барс-Белгород», кажется, внезапно перестали принимать женщин. Об этом сообщила местная жительница. Что сказали в оперштабе? У семей участников СВО и пострадавших от обстрелов появятся собственные кураторы. Они будут помогать подопечным решать насущные вопросы. А как дела у юного Ромы Скробота?

Женщин не берут в «Барс-Белгород»?

В ряды «барсов» принимают и чиновников, и коммунальщиков, и участников теробороны. А женщин, видимо, не совсем. Одна из белгородок утверждает, что пришла в военкомат, чтобы подписать контракт, но там ей отказали.

Хотя губернатор заявлял, что в отряд женщин берут, но на должности поваров, медиков и по ряду других специальностей. А недавно туда вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко.

Оперштаб пообещал разобраться в ситуации.

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Семей участников СВО и пострадавших от обстрелов начнут курировать

Управление социальной защиты населения администрации Белгорода теперь будет закреплять кураторов за семьями участников спецоперации и пострадавших от обстрелов ВСУ горожан.

На эти цели из бюджета выделят в 2024 году 820 тысяч рублей, а в 2025 году — ещё 2,3 млн рублей. Из этих средств будут выплачивать и зарплату 15 специалистам.

Они будут должны оказывать адресную помощь своим подопечным, информировать их о мерах социальной поддержки и помогать в решении других вопросов.

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Друзья «хулигана» Ромы Скробота

Белгородец Рома Скробот, получивший известность на родине после участия в шоу «Голос. Дети», рассказал журналистке Бел.Ру не только о закулисье программы, но и о новых друзьях, которых завёл на проекте. Среди них барабанщик Евгений и другой участник Володя из Санкт-Петербурга.

Встретился Рома там и со своей «одногруппницей», ещё одной ученицей педагога по вокалу Лилии Зерновой — Марией Кареевой. Она тоже прошла во второй этап с песней песней «Матушка земля»

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