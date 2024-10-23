Женщин перестали брать в «Барс-Белгород» и как ещё помогут семьям участников СВО?

Posted 23 октября, 15:30
Published 23 октября, 15:30
Modified 23 октября, 15:30
Updated 23 октября, 15:30
В ряды «барсов» принимают и чиновников, и коммунальщиков, и участников теробороны. А женщин, видимо, не совсем. Одна из белгородок утверждает, что пришла в военкомат, чтобы подписать контракт, но там ей отказали.
Хотя губернатор заявлял, что в отряд женщин берут, но на должности поваров, медиков и по ряду других специальностей. А недавно туда вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко.
Оперштаб пообещал разобраться в ситуации.
Управление социальной защиты населения администрации Белгорода теперь будет закреплять кураторов за семьями участников спецоперации и пострадавших от обстрелов ВСУ горожан.
На эти цели из бюджета выделят в 2024 году 820 тысяч рублей, а в 2025 году — ещё 2,3 млн рублей. Из этих средств будут выплачивать и зарплату 15 специалистам.
Они будут должны оказывать адресную помощь своим подопечным, информировать их о мерах социальной поддержки и помогать в решении других вопросов.
Белгородец Рома Скробот, получивший известность на родине после участия в шоу «Голос. Дети», рассказал журналистке Бел.Ру не только о закулисье программы, но и о новых друзьях, которых завёл на проекте. Среди них барабанщик Евгений и другой участник Володя из Санкт-Петербурга.
Встретился Рома там и со своей «одногруппницей», ещё одной ученицей педагога по вокалу Лилии Зерновой — Марией Кареевой. Она тоже прошла во второй этап с песней песней «Матушка земля»