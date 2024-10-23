Администрация Белгорода будет отдавать и покупать имущество для силовых ведомств

Posted 23 октября, 14:32
Published 23 октября, 14:32
Modified 23 октября, 14:34
Updated 23 октября, 14:34
Депутаты Белгородского городского совета приняли проект, который наделяет администрацию города, управление ГО ЧС и управление обеспечения деятельности мэрии возможностью передавать муниципальное имущество в безвозмездное пользование силовым органам.
А именно: военным комиссариатам МО Российской Федерации, подведомственным МО учреждениям, территориальным органам по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных действий. Кроме них — территориальным органам Министерства внутренних дел РФ, воинским частям, подразделениям, органам, организациям войск Национальной гвардии и территориальным органам Федеральной службы войск Национальной гвардии, органам Федеральной службы безопасности, территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний. А также добровольческим формированиям, создаваемым для выполнения отдельных задач в области обороны.
Такая «бесплатная аренда» возможна в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также во время специальной военной операции.
Помимо уже существующего муниципального имущества, управление обеспечения деятельности мэрии сможет за деньги городского бюджета приобретать услуги и товары для использования переданного имущества, а также приобретать новые помещения за бюджетные средства «на период и в ходе реализации поставленных задач в ходе военной специальной операции».