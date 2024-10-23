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Posted 23 октября, 14:32

Published 23 октября, 14:32

Modified 23 октября, 14:34

Updated 23 октября, 14:34

Администрация Белгорода будет отдавать и покупать имущество для силовых ведомств

Администрация Белгорода будет отдавать и покупать имущество для силовых ведомств

23 октября 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Депутаты
В горсовете Белгорода приняли постановление, которое даёт возможность передавать муниципальную собственность силовым структурам на безвозмездной основе, а также приобретать новую за счёт местного бюджета.

Депутаты Белгородского городского совета приняли проект, который наделяет администрацию города, управление ГО ЧС и управление обеспечения деятельности мэрии возможностью передавать муниципальное имущество в безвозмездное пользование силовым органам.

А именно: военным комиссариатам МО Российской Федерации, подведомственным МО учреждениям, территориальным органам по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных действий. Кроме них — территориальным органам Министерства внутренних дел РФ, воинским частям, подразделениям, органам, организациям войск Национальной гвардии и территориальным органам Федеральной службы войск Национальной гвардии, органам Федеральной службы безопасности, территориальным органам Федеральной службы исполнения наказаний. А также добровольческим формированиям, создаваемым для выполнения отдельных задач в области обороны.

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Такая «бесплатная аренда» возможна в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также во время специальной военной операции.

Помимо уже существующего муниципального имущества, управление обеспечения деятельности мэрии сможет за деньги городского бюджета приобретать услуги и товары для использования переданного имущества, а также приобретать новые помещения за бюджетные средства «на период и в ходе реализации поставленных задач в ходе военной специальной операции».

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#Алёна Мальцева#Депутаты#Белгород#Муниципальное имущество#Специальная военная операция
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