Друг, кумир и «одноклассница»: кого Рома Скробот встретил на «Голос. Дети»?

Posted 23 октября, 07:20
Published 23 октября, 07:20
Modified 23 октября, 07:22
Updated 23 октября, 07:22
Рома рассказал, что хочет научиться играть на барабанах. Он вовсю осваивает гитару и фортепиано, но трудности с тем же клавишным инструментом перед барабанами его не пугают. Мама Романа сообщила, что на «Голосе» они увидели «очень крутого барабанщика».
«Рома ему привет даже передал, может быть, покажут в эфирах. Прямо воодушевился Роман, потому что он [барабанщик, прим.ред.] играл для выступления Ромы, Highway to Hell. Там основой всё же играют барабаны, задают тон всей песне», — говорит Ирина Скробот.
Мама мальчика также добавила, что Евгений Аноев, тот самый барабанщик, и Рома были на одной волне. Тому тоже понравился талантливый парнишка и его зажигательное выступление. Мужчина даже выложил свою игру на барабанах для выступления маленького белгородца у себя на страничке.
— И они, можно сказать, подружились в соцсетях. Ну, и потом при встрече на «Мосфильме» всегда здоровались, улыбались друг другу. Знали, кто есть кто. Да, первый друг такой, барабанщик великий, найден, — делится женщина.
— Теперь нужно найти друзей всех оставшихся, — добавил в конце Роман.
Ещё одним другом, которого Рома повстречал на слепых прослушиваниях, стал Владимир Романов. Его он назвал не только другом, но и своим соперником. Новый знакомый прибыл из Санкт-Петербурга, ему семь лет. Мальчик исполнил песню «Погоня», которую писали для фильма «Новые приключения неуловимых», а спел её тогда Иосиф Кобзон.
«Они прямо сдружились. Они поддерживали друг друга ещё на репетициях прослушиваний, приходили друг к другу на выступления, держали кулачки, вместе радовались, вместе плакали, вместе смотрели. В соцсетях тоже друг на друга подписаны, присылают друг другу фотографии. Видно, что им доставляет удовольствие общаться. В ожидании выступлений Вова и Рома разряжали сами себе обстановку, поддерживали. Вроде бы напряжение должно быть нервное, но нет — они сидят, хохочут, там что-то рассказывают друг другу, толкаются. На всех съёмках вместе были. Когда увидятся - так у них совместная туса начиналась», — рассказала о мальчишках Ирина.
Володя попал в команду к Jony, а Рома — к Юлианне Карауловой, однако они всё равно общаются и дружат. Пусть пока и на расстоянии. Маленький белгородец и с новым другом хотел бы спеть дуэтом.
— А ты бы хотел со своим новым другом Вовой спеть? — спросили журналистки Бел.Ру.
— Да, — сходу ответил Рома.
— Какую песню?
— Его же песню.
— Его же? Тебе понравилась его песня? Вот, пожалуйста, — удивилась его мама. — Я так понимаю, что это начало очень крепкой дружбы. Да, он хорошо поёт, Володя. Очень хорошо, красиво. Не зря к нему повернулись.
Белгородка добавила, что переживать и держать кулачки было за что. К её сыну Юлианна повернулась в первую минуту, а Вова на сцене беспокоился, потому что к нему повернулись на последних секундах. Они тоже беспокоились из-за этого.
«К Роме повернулись - и я как-то всё, выдохнула, успокоилась. Дальше мы смотрели и получали удовольствие. Хотя какое там удовольствие? Там вот так вот всё внутри за стеклом, переживания были дикие. Но всё равно, когда на первых порах поворачиваются, спокойнее ребёнку становится. Дотерпеть до конца, петь, держать опору и правильно по нотам петь — это всё сразу очень тяжело. Особенно, когда ты видишь, что ещё никто не повернулся. Я бы, наверное, не выдержала. От такого восторга он даже расстроился, расплакался прямо на сцене, потому что уже не ожидал», — вспомнила о своих переживаниях мама Ромы.
Её сын и сам даже заёрзал в кресле от таких воспоминаний. И тихонечко добавил, что его друг молодец. Подметила это и его наставница, Юлианна Караулова. Во время выступления, как сама заявила на шоу, она подначивала Диму Билана нажать кнопку, потому что такие вокальные данные отлично подошли бы его команде. Однако патронаж над Владимиром взял на себя Jony.
«Я в семь лет тыкала палкой в листочек во дворе, а человек такие вещи делает», — прокомментировала Караулова исполнение Володи.
Ирина Скробот раскрыла ещё одно интересное событие на «Голосе». Как оказалось, Рома стал не единственным белгородцем на шоу. Слепые прослушивания прошла девочка. К тому же — ещё одна ученица музыкального педагога мальчика, Лилии Зерновой. Юное дарование зовут Мария Кареева, она исполнила песню «Матушка земля». Как и Рома, на пение она ходит с пяти лет:
«К ней повернулся Дима Билан. Она была в самых первых выпусках. Можно сказать, что для педагога это очень круто. Два ребёнка из Белгорода прошли, к ним повернулись, это круто. Это действительно круто».