bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 14:49

Published 18 октября, 14:49

Modified 18 октября, 14:51

Updated 18 октября, 14:51

Вступить в отряд хотят не только белгородцы, но и жители других регионов

Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условия

18 октября 2024, 14:49
Фото: 1MI
Вступить в отряд хотят не только белгородцы, но и жители других регионов
Сюжет
Новости Белгорода
Об отряде «Барс-Белгород» слышно то тут, то там. В большинстве своём потому, что туда с завидной регулярностью уходят чиновники из разных белгородских муниципалитетов. Что входит в обязанности бойцов, сколько они получают и как попасть в добровольческий батальон — читайте в материале Бел.Ру.

Что такое «Барс-Белгород»?

«Барс-Белгород» — это отряд, который набирают из добровольцев в Белгородской области. Сформирован он от Минобороны.

Ранее сообщалось, что каждый день с заявкой вступить в ряды «Барса» обращаются от 15 до 20 человек.

Главной целью бойцов является защита приграничья и помощь местным жителям. В задачи участников входят:

  • охрана объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры;
  • борьба с беспилотниками и ДРГ;
  • эвакуация населения, если будет такая необходимость;
  • обеспечение соблюдение режима контртеррористической операции (КТО).

Чем занимается отряд «Барс-Белгород»?

Перед тем как приступить к непосредственному выполнению боевых задач, новички должны будут пройти курс боевой подготовки. Он занимает три недели: первые 10 дней посвящены одиночному обучению, оставшиеся — подготовке в составе групп по два-три человека и целого подразделения.

Инструкторы помогут получить навыки боевой стрельбы, тактической подготовки, противодействия БПЛА, а также оказания первой медицинской помощи.

Одной из главных задач «барсов», как мы уже писали выше, является охрана важных объектов. Бойцы отряда уже защищают семь важных региональных мостов, но список планируют расширить.

Батальон также будет помогать аварийным бригадам в приграничье — защищать специалистов, восстанавливающих электричество, от атак беспилотников. Для этого им предоставят защищённые автомобили, РЭБ, средства индивидуальной защиты и стрелковое оружие.

Белгородские «барсы» выследили в приграничье «Бабу-Ягу»
Узнать подробнее

Как вступить и кого принимают в отряд «Барс-Белгород»?

Добровольцы, желающие вступить в «Барс-Белгород», приравниваются к контрактникам, набор ведёт Минобороны РФ. Это значит, что им полагаются все соответствующие права и соцгарантии.

К участию в отряде допускаются мужчины старше 18, но моложе 65 лет. Кандидат должен быть в хорошей физической форме и не иметь каких-либо медицинских противопоказаний к службе.

Из-за этого, например, отказали главе Старооскольского горокруга Андрею Чеснокову. При прохождении медосмотра врачи попросили его повременить с вступлением в отряд. Недавно Чесноков перенёс операцию.

По остальным вопросам рекомендуют обращаться лично в военный комиссариат Белгорода по адресу Белгородский проспект, д. 69 или по телефонам (4722) 27-65-42, 27-07-49.

Принимают ли женщин в отряд «Барс-Белгород»?

Ответ: да. Как ранее заявил губернатор Вячеслав Гладков, женщин в «Барс» принимают, но на должность поваров, медиков и по ряду других специальностей. Подробнее об этом могут также рассказать в военкомате.

К слову, первая женщина уже вступила в отряд.

Первая женщина вступила в «Барс-Белгород» — и это глава района
Узнать подробнее

Выплаты и условия для бойцов отряда «Барс-Белгород»

Бойцы отряда будут получать минимум 80 тысяч рублей на руки. Основная часть — 45 тысяч рублей — выплачивается из регионального бюджета, а остальную покрывает Минобороны РФ. Сумма не окончательная, она может вырасти в зависимости от должности и выполненных «барсом» боевых задач.

Участник отряда заработает деньги и премию, если отработает в батальоне не меньше месяца, а также получит хорошие рекомендации от товарищей и руководства.

К слову, выплата в 3 миллиона рублей, которую дают заключившим контракт с Министерством обороны, бойцам «Барс-Белгород» не положена.

«Барсы» не уходят в зону проведения спецоперации, а работают на территории Белгородской области«Барсы» не уходят в зону проведения спецоперации, а работают на территории Белгородской области
«Барсы» не уходят в зону проведения спецоперации, а работают на территории Белгородской области. Фото: 1MI

А что предлагают бойцам отрядов «Барс-Брянск» и «Барс-Курск»?

Отряд «Барс» есть не только в Белгородской области. «Филиалы» в приграничье имеются ещё в Курском и Брянском регионах. Но условия там отличаются.

Брянские «барсы» в зависимости от должности будут получать от 35 тысяч рублей до 92 тысяч 100 рублей. По информации «Брянских новостей», зарплата у тех, кто заключил контракт на полгода, будет примерно 100 тысяч рублей в месяц.

РИА «Курск» сообщает, что денежное содержание участника батальона «Барс-Курск» приравнивается к содержанию участника специальной военной операции.

В белгородский «Барс» идут только чиновники?

Несмотря на то, что отряд в основном формируют из рядовых жителей региона и бойцов самообороны, «Барс-Белгород» пользуется завидной популярностью у чиновников.

К нему уже присоединились:

  1. Депутат Белгородской областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов;
  2. Замгубернатора Рустэм Зайнуллин;
  3. Замгубернатора Александр Лоренц;
  4. Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов;
  5. Первый заместитель главы администрации Вейделевского района, секретарь Совета безопасности Владимир Таранцов;
  6. Глава Красногвардейского района Галина Руденко.

Ещё 10 чиновников из Ивнянского района, по семеро — из Чернянского района и Старооскольского округа пополнили ряды добровольческого формирования, заявили главы муниципалитетов Игорь Щепин, Татьяна Круглякова и Андрей Чесноков.

Губернатор считает, что, принимая такое решение, госслужащие не только подают отличный пример «настоящего гражданина и патриота», но и набираются необходимого для улучшения качества работы опыта. Людей на постах «приходится практически удерживать».

Из-за этого обостряется проблема кадрового голода в административном аппаратеИз-за этого обостряется проблема кадрового голода в административном аппарате
Из-за этого обостряется проблема кадрового голода в административном аппарате. Фото: 1MI

Известно, что временно место Лобазнова займёт его первый заместитель Антон Кулёв, а Руденко — её первый зам Ирина Бережная, но как быть с другими освободившимися должностями — пока не понятно. Главам приграничных районов уходить не разрешают.

Подписал контракт и клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода отец Дмитрий Холтин. В батальоне он будет проводить духовные беседы с соратниками, совершать таинства причастия, крещения, покаяния.

Также в батальон ушли два сотрудника Белгорблагоустройства и три участника самообороны — отряда «Ополчение 31».

Уходят служить в «Барс-Белгород» и обычные жители. Их зовут с помощью СМС-рассылки, в том числе от регионального министерства экономического развития. Внутри письма содержится ссылка на сайт с более подробной информацией о предлагаемой службе.

«Барс-Белгород» будет обеспечивать безопасность аварийных бригад в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?Чтобы лучше работать? Зачем белгородские чиновники вступают в «Барс-Белгород»Первая женщина вступила в «Барс-Белгород» — и это глава района
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Россия#Новости Белгорода#Брянская область#Белгород#Минобороны рф#Приграничье#СВО#Все материалы авторов#Барс-Белгород#Добровольческий отряд#Женщины в армии#Зарплата бойцов#Подписание контракта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика