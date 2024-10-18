Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условия

Posted 18 октября, 14:49
Published 18 октября, 14:49
Modified 18 октября, 14:51
Updated 18 октября, 14:51
«Барс-Белгород» — это отряд, который набирают из добровольцев в Белгородской области. Сформирован он от Минобороны.
Ранее сообщалось, что каждый день с заявкой вступить в ряды «Барса» обращаются от 15 до 20 человек.
Главной целью бойцов является защита приграничья и помощь местным жителям. В задачи участников входят:
Перед тем как приступить к непосредственному выполнению боевых задач, новички должны будут пройти курс боевой подготовки. Он занимает три недели: первые 10 дней посвящены одиночному обучению, оставшиеся — подготовке в составе групп по два-три человека и целого подразделения.
Инструкторы помогут получить навыки боевой стрельбы, тактической подготовки, противодействия БПЛА, а также оказания первой медицинской помощи.
Одной из главных задач «барсов», как мы уже писали выше, является охрана важных объектов. Бойцы отряда уже защищают семь важных региональных мостов, но список планируют расширить.
Батальон также будет помогать аварийным бригадам в приграничье — защищать специалистов, восстанавливающих электричество, от атак беспилотников. Для этого им предоставят защищённые автомобили, РЭБ, средства индивидуальной защиты и стрелковое оружие.
Добровольцы, желающие вступить в «Барс-Белгород», приравниваются к контрактникам, набор ведёт Минобороны РФ. Это значит, что им полагаются все соответствующие права и соцгарантии.
К участию в отряде допускаются мужчины старше 18, но моложе 65 лет. Кандидат должен быть в хорошей физической форме и не иметь каких-либо медицинских противопоказаний к службе.
Из-за этого, например, отказали главе Старооскольского горокруга Андрею Чеснокову. При прохождении медосмотра врачи попросили его повременить с вступлением в отряд. Недавно Чесноков перенёс операцию.
По остальным вопросам рекомендуют обращаться лично в военный комиссариат Белгорода по адресу Белгородский проспект, д. 69 или по телефонам (4722) 27-65-42, 27-07-49.
Ответ: да. Как ранее заявил губернатор Вячеслав Гладков, женщин в «Барс» принимают, но на должность поваров, медиков и по ряду других специальностей. Подробнее об этом могут также рассказать в военкомате.
К слову, первая женщина уже вступила в отряд.
Бойцы отряда будут получать минимум 80 тысяч рублей на руки. Основная часть — 45 тысяч рублей — выплачивается из регионального бюджета, а остальную покрывает Минобороны РФ. Сумма не окончательная, она может вырасти в зависимости от должности и выполненных «барсом» боевых задач.
Участник отряда заработает деньги и премию, если отработает в батальоне не меньше месяца, а также получит хорошие рекомендации от товарищей и руководства.
К слову, выплата в 3 миллиона рублей, которую дают заключившим контракт с Министерством обороны, бойцам «Барс-Белгород» не положена.
Отряд «Барс» есть не только в Белгородской области. «Филиалы» в приграничье имеются ещё в Курском и Брянском регионах. Но условия там отличаются.
Брянские «барсы» в зависимости от должности будут получать от 35 тысяч рублей до 92 тысяч 100 рублей. По информации «Брянских новостей», зарплата у тех, кто заключил контракт на полгода, будет примерно 100 тысяч рублей в месяц.
РИА «Курск» сообщает, что денежное содержание участника батальона «Барс-Курск» приравнивается к содержанию участника специальной военной операции.
Несмотря на то, что отряд в основном формируют из рядовых жителей региона и бойцов самообороны, «Барс-Белгород» пользуется завидной популярностью у чиновников.
К нему уже присоединились:
Ещё 10 чиновников из Ивнянского района, по семеро — из Чернянского района и Старооскольского округа пополнили ряды добровольческого формирования, заявили главы муниципалитетов Игорь Щепин, Татьяна Круглякова и Андрей Чесноков.
Губернатор считает, что, принимая такое решение, госслужащие не только подают отличный пример «настоящего гражданина и патриота», но и набираются необходимого для улучшения качества работы опыта. Людей на постах «приходится практически удерживать».
Известно, что временно место Лобазнова займёт его первый заместитель Антон Кулёв, а Руденко — её первый зам Ирина Бережная, но как быть с другими освободившимися должностями — пока не понятно. Главам приграничных районов уходить не разрешают.
Подписал контракт и клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода отец Дмитрий Холтин. В батальоне он будет проводить духовные беседы с соратниками, совершать таинства причастия, крещения, покаяния.
Также в батальон ушли два сотрудника Белгорблагоустройства и три участника самообороны — отряда «Ополчение 31».
Уходят служить в «Барс-Белгород» и обычные жители. Их зовут с помощью СМС-рассылки, в том числе от регионального министерства экономического развития. Внутри письма содержится ссылка на сайт с более подробной информацией о предлагаемой службе.