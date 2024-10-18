Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условия

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Что такое «Барс-Белгород»? Чем занимается отряд «Барс-Белгород»? Как вступить и кого принимают в отряд «Барс-Белгород»? Принимают ли женщин в отряд «Барс-Белгород»? Выплаты и условия для бойцов отряда «Барс-Белгород» А что предлагают бойцам отрядов «Барс-Брянск» и «Барс-Курск»? В белгородский «Барс» идут только чиновники?

Об отряде «Барс-Белгород» слышно то тут, то там. В большинстве своём потому, что туда с завидной регулярностью уходят чиновники из разных белгородских муниципалитетов. Что входит в обязанности бойцов, сколько они получают и как попасть в добровольческий батальон — читайте в материале Бел.Ру.