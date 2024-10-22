«Хулиган» с милыми глазами: Рома Скробот из Белгорода прошёл путь до «Голос. Дети»

Posted 22 октября, 10:41
Published 22 октября, 10:41
Modified 22 октября, 13:50
Updated 22 октября, 13:50
В сентябре «Мосфильм» снова открыл свои двери для талантливых и совсем юных певцов и певиц, которые приехали в Москву со своими выступлениями из разных частей России, чтобы принять участие в «Голос.Дети». Осенью стартовал 11-й сезон музыкального шоу, начались кастинги. 4 октября зрители увидели в эфире разрывное выступление Романа Скробота с песней Highway to Hell группы AC/DC.
Восьмилетний мальчик из Белгорода завладел сердцами наставников. Он попал в команду Юлианны Карауловой, а другие наставники — Дима Билан и Jony — остались под большим впечатлением. Последний не смог усидеть на месте, когда Рома пел, и ещё больше не мог поверить, что за его спиной выступал такой маленький и милый артист. Билан тоже не остался в стороне. По его словам, Роман — «гениальный пацан».
Журналистки Бел.Ру встретились с Ромой и его мамой Ириной, чтобы узнать от первых лиц, как всё прошло и как они преодолели свою дорогу на шоу «Голос. Дети».
Сам Рома на встрече заявил, что не всех наставников знал. А потом, видимо, волнение ушло — юный белгородец вспомнил даже песни артистов и напел их. Поделился, что с Юлианной хотел бы спеть когда-нибудь вместе.
Как и наставники шоу, журналистки Бел.Ру были удивлены тем, что пришедший на встречу вместе с мамой мальчик — это тот самый обладатель невероятного голоса и харизмы, которые тогда, в Москве, разрывали сцену. Малыш-третьеклассник в школьной форме и очках, за которыми блестят большие, немного стесняющиеся глаза. Позже, когда Рома привык к обстановке и к новым людям, наружу выглянул он настоящий. Первое впечатление — крайне милое.
Как рассказала его мама, к выступлениям он уже привык, любит сцену, зрителей и аплодисменты с раннего детства. А что-то настолько масштабное оказалось для них обоих в новинку. Однако на вопрос о волнении перед и во время выступления на шоу Рома Скробот ответил, что не волновался. Почти. И был уверен в том, что справится, если не на все 100%, то на 95% точно. Так он говорил на записи «Голос. Дети».
«Главное что? Получить удовольствие, да? На сцене. И тогда всё получится», — сказала Ирина Скробот. Её сын подтвердил это довольным кивком.
Что касается тех самых харизмы и мимики, то ответил юный белгородец максимально уверенно:
— У тебя очень подвижная мимика и яркая харизма. Ты всегда такой или это сценический образ?
— Я всегда такой.
— Хулиганишь и шалишь?
— Да, я хулиган.
Больше всего, естественно, переживала мама. Женщина поделилась, что так каждый раз, когда выступает Рома, несмотря на то, где и на какой сцене это происходит. Даже если это школа искусств, в которой занимается её сын:
«Я переживающий человек, в отличие от Романа. Он очень уверен. Да, может быть, он внутри где-то переживает, но ему некогда переживать — ему надо петь. Поэтому мама берёт на себя эти функции».
Ирина говорит, что Highway to Hell группы AC/DC стала одной из первых, которую выучил Рома. С ней он часто, как отмечает его мама, гастролирует. Но и других не менее подходящих маленькой звезде песен в запасе у них много.
«Где-то в шесть лет мы её выучили, да, Ром? Она такая отрывная, под которую можно на сцене оторваться. Полностью соответствует настроению Романа», — объяснила она их выбор.
Редакторы пробежались по списку, который им предложили рассмотреть, и решили: Highway to Hell — самая подходящая. Рома стал вспоминать, какие песни они включили в список ещё. Первой он назвал Still loving you ещё одних легенд из мира рока, группы Scorpions, и культовую «Районы-кварталы» от группы «Звери».
Мальчику очень нравится творчество старой школы, классика, «которая бессмертна». Не только Scorpions и AC/DC, но и Aerosmith и Kiss. Современные песни российских артистов он тоже стороной не обходит. А сейчас, делится Ирина, они переходят к изучению репертуара Преснякова.
— Ещё очень интересный момент: вы заменили часть припева «to Hell» на «to School».
— Тоже редакторы предложили сделать такую замену. Мы поддержали. Главное, чтобы не проколоться в нужный момент. Ну я так почитала отзывы, комментарии под его выступлением. Многим понравилось. Некоторые написали — троллит. В принципе, мне кажется, иногда бывает такое, что дорога в школу у нас вот в таком формате, да, что мы можем рюкзак дома забыть, выходя, мы можем — форму на физкультуру забываем иногда.
Предыдущий сезон, 10-й, проходил с 9 декабря 2022 года по 22 февраля 2023 года. Попасть туда Скробот не успел, а 11-й сезон начался уже в 2024 году. Поэтому, как говорит Ирина, заявка их пролежала почти два года:
«В прошлом году „Голоса…“ не было. Заявка наша, можно сказать, два года пролежала, пропылилась. И вот в этом году они объявили заново, весной, кастинг. И рассмотрели нашу заявку, пригласили нас попробовать себя».
«Если бы кто-то сказал, что лучше бы ты пошёл к кому-нибудь другому, то я бы решил пойти к Диме Билану», — поделился Рома застенчиво.
Мама Романа рассказала, что мест у наставников становилось всё меньше и меньше, поэтому она и её сын больше переживали, что так и не смогут попасть ни к одному из наставников. Мест мало, а желающих много:
«Мы выступали, был второй отборочный день. К моменту нашего выхода заканчивались места у наставников. Дима Билан уже полностью набрал команду, оставалось совершенно немножко. Это уже как вытащить лотерейный билетик. Когда заканчивались места, было страшновато, что перед нами захлопнется дверь, а мы даже не сможем попробовать выйти на сцену. Вот это, конечно, добавляло нервозности».
— Вы решили это сами или вам кто-то посоветовал принять участие, — задали вопрос журналистки.
— Нам посоветовали. Кто посоветовал нам принять участие, Ром?
— Моя мама, — ответил Рома, с улыбкой глядя на маму.
— А ещё? Маме кто посоветовал?
— Папа, — снова улыбнулся Рома.
— Педагог наш посоветовал. Лилия Александровна Зернова, — посмеялась Ирина Скробот.
Лилия Зернова сказала им, что им «очень неплохо было бы подать заявку, попробовать свои силы».
Как у любого большого артиста и просто талантливого человека, у Ромы была своя команда поддержки. Это, конечно же, самые главные люди — мама, папа и другие близкие. И одноклассники:
«Одноклассники практически все смотрели меня на „Первом канале“ и болели. Даже вся школа почти смотрела меня. Они очень были удивлены. А из группы поддержки у меня была ещё бабушка, дедушка, моя крёстная, тётя Марина, Лилия Александровна и мой друг Мирон», — с гордостью делится талантливый белгородец.
Ирина дополнила, что многие из них приехали в Москву, «были за стеклом и поддерживали, как могли».
«Что мы только ни делали — и танцевали, и пели. Рому сразу забрали, мы с ним до выступления не виделись. Поддерживали оба себя, как могли. Где-то за пару часов до его выхода на сцену его забрали», — вспоминает Ирина Скробот.
И мать, и сын не знали и не могли представить, куда они идут, что будет перед ними, «как это вообще выглядит». Как оба считают, когда двери Мосфильма открылись, перед ними возникла полная неизвестность.
Как говорит мальчик, пением он занимается с пяти лет. Ему предложила мама. Ирина поделилась, что ещё до пяти лет он что-то напевал и любил читать стихи. Как надо — на табурете и с аплодисментами. Сам Роман это с радостью подтвердил.
«Стихи рассказывать любил. Да, Ром? Ставил табуретку, на неё залазил. И обязательно — чтобы в конце все хлопали. Любые стихи».
«Я занимаюсь в студии „Эстрада“», — добавил Рома.
Несмотря на обстановку, семья покидать Белгород не хочет. В том числе из-за преподавателя. Как объяснили, они «нашли своего педагога»:
«А она нашла подход к Роме, какие-то ниточки, какие-то связи. Они с ней на одной волне. Мы держимся за неё, как за соломинку, а она держится за нас, за своих учеников. Пока Лилия Александровна здесь, мы тоже здесь».
Далее Ирина объяснила:
«Вокал это такое дело… Которое нельзя бросить на пару месяцев, а потом опять приступить. Им нужно постоянно заниматься. Когда мы уезжаем, потом приезжаем, заново начинаем вспоминать всё. Она [музыкальный педагог, прим. ред.] говорит, что нельзя такие большие разрывы делать. Поэтому с пяти лет, можно сказать, мы и готовились к „Голос. Дети“ постоянно.
Мама говорит, что Рома — самая главная творческая звёздочка в их семье. Папа мальчика в детстве занимался спортом, бабушка со стороны Ирины также вокалом не увлекались. Однако один поющий всё же нашёлся — дедушка:
«У него в молодости была своя группа, и он под гитару пел песни. Вот мы думаем, что всё-таки оттуда немножко передалось Роме. Но так, чтобы из поколения в поколение — нет. Можно сказать, что Рома открыл новое поколение».
Однако Рома возразил. Он рассказал, что мама тоже «немножечко напевает дома». Только вот не попадает в ноты.
— Но тебе нравится? — спросили у него журналистки Бел.Ру.
— Но я стараюсь, — дополнила белгородка.
— Но ты стараешься, — ответил ей Рома.
— А ты бы хотел когда-нибудь выступить вместе со своей мамой?
— Если она начнёт попадать в ноты, то обязательно.
— Это хорошо, Рома. У меня есть надежда, что это не предел и ещё получится у меня, — заявила женщина.
У Ромы также есть не просто свой репертуар, но и своя авторская песня. Как говорит автор, эта композиция «для мечтателей, исследователей и фантазёров». Называется она «Когда мне будет 21».
«Это авторская песня. Нам её предложил Алексей Ольханский, автор детских песен. Он придумал музыку. Слова придумала поэт Арина Лучина. Алексею Ольханскому показалось, что Ромке она очень подойдет. Мы послушали. Поняли, что это Роману и правда подходит, отличная песня, да, Роман? Вот, это наша первая авторская песня, записали её в Москве на студии», — рассказала подробности мама юного таланта.
Как в своих соцсетях написал Ольханский, идея песни появилась ещё в 2017 году, поэтому он назвал её настоящим долгостроем. Над ней он долго корпел, придумывал мелодии, но ничего толкового в голову не приходило. Соавтор писал тексты, «но тоже что-то не шло»:
«Наконец, в ноябре 2022-го я уговорил подумать над этой идеей Арину Лучину. И в тот же день она скинула концепт припева. После этого и мелодия сложилась в считанные дни. Но дальше опять, как говорится, закружило, понесло. Мы писали на заказ одну песню за другой. А наша „Двадцать один“ терпеливо ждала в сторонке, пока у нас будет пауза. <…> К концу 2023-го песня была готова. А вот с исполнителем мы определились быстро. На конкурсе „Твой голос“ я уже не первый год радовался вокалистам из Белгородской вокальной студии Лилии Зерновой. Так радовался, что однажды даже вручил Лилии свой спецприз».
На «Голосе» семья останавливаться не собирается, потому что нужно пробовать себя не раз и не два, чтобы добиться успеха и исполнения мечты.
«Будем пробовать себя. Проектов много. Не только на Первом канале, но и на других каналах. Будем пробовать себя во всём, что подходит по возрасту. Это очень, конечно, энергозатратно, и для родителей в том числе, но оно того стоит, безусловно», — пояснила Ирина Скробот о том, к чему они буду готовиться далее.
И здесь сомневаться не приходится, потому что глаза Ромы в этот момент, несмотря на усталость после школы и долгого разговора, засветились уверенностью и целеустремлённостью. Ведь он занимается тем, что ему нравится.
Как оказалось, девочка, которая попала ещё на начало отборов в сентябре и прошла в команду к Диме Билану, Мария Кареева, это тоже ученица Лилии Зерновой. Получается, что на шоу Рома будет вместе со своей одноклассницей.
Кроме того, мальчик нашёл в Москве друзей. Первым стал Вова Романов из Санкт-Петербурга, который исполнил песню «Погоня». Как рассказала Ирина Скробот, мальчики быстро нашли одну волну и везде друг за другом ходили, поддерживали, подбадривали и волновались тоже вместе. Выступление Вовы вышло в эфир 27 сентября.
Ещё один новый друг или даже свой маленький герой в глаза Ромы — барабанщик Евгений Аноев, с которым они тоже познакомились на шоу «Голос. Дети». Юный певец мечтает научиться играть на барабанах, поэтому на него это произвело впечатление. Особенно его порадовало то, что Евгений выложил запись игры с его, Ромы, выступления. Ирина говорит, что те запомнили друг друга, здоровались и улыбались.
Когда ждать нового выступления Романа на шоу «Голос. Дети», пока что неизвестно. Не знает даже сам мальчик и его мама. Но на прошедших выходных они снова отправились в Москву, на репетиции.
Какую песню мы услышим следующей, не сказали. Но заверили, что она точно понравится, а образ Ромы будет максимально противоположен тому, который показали с Highway to school.
Рома пожелал удачи ребятам, которые тоже захотят принять участие в музыкальном шоу «Голос. Дети», и попросил земляков поддержать его как белгородца:
«Я пожелаю ребятам удачи — чтобы они выиграли. Это не так страшно. Но страшно всё равно будет. Вы всё сможете, я буду за вас болеть. Для меня тоже важна поддержка всех белгородцев. Поддержите меня на Первом канале, голосуйте за меня, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока!».