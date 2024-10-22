«Хулиган» с милыми глазами: Рома Скробот из Белгорода прошёл путь до «Голос. Дети»

Как рассказала его мама, к выступлениям он уже привык, любит сцену, зрителей и аплодисменты с раннего детства. А что-то настолько масштабное оказалось для них обоих в новинку. Однако на вопрос о волнении перед и во время выступления на шоу Рома Скробот ответил, что не волновался. Почти. И был уверен в том, что справится, если не на все 100%, то на 95% точно. Так он говорил на записи «Голос. Дети».