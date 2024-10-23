Ещё один перекрёсток в Белгороде превратится в кольцо. Какой именно?

Posted 23 октября, 09:33
Published 23 октября, 09:33
Modified 23 октября, 09:35
Updated 23 октября, 09:35
Движение здесь очень оживлённое, рядом расположены школы, детские сады, учреждения допобразования, плотная жилая застройка.
Чтобы снять нагрузку с участка, на перекрёстке решили организовать кольцевую развязку. Изменится и количество полос на Белгородского полка. Раньше две крайние занимали припаркованные автомобили, потому что не было предусмотрено отдельной парковки. Исправят это парковочные карманы по обеим сторонам улицы.
Кроме того, сделают дополнительный пешеходный переход и частично отремонтируют тротуары. Закончить все работы планируют к ноябрю 2024 года.