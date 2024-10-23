Ещё один перекрёсток в Белгороде превратится в кольцо. Какой именно?

Чтобы снять нагрузку с участка, на перекрёстке решили организовать кольцевую развязку. Изменится и количество полос на Белгородского полка. Раньше две крайние занимали припаркованные автомобили, потому что не было предусмотрено отдельной парковки. Исправят это парковочные карманы по обеим сторонам улицы.