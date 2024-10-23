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Posted 23 октября, 09:33

Published 23 октября, 09:33

Modified 23 октября, 09:35

Updated 23 октября, 09:35

Работы на перекрёстке в Белгороде

Ещё один перекрёсток в Белгороде превратится в кольцо. Какой именно?

23 октября 2024, 09:33
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Работы на перекрёстке в Белгороде

В Белгороде на месте перекрёстка делают кольцо

Сюжет
Новости Белгорода
Перекрёсток улиц Белгородского полка и Октябрьская стал для автомобилистов настоящей головной болью: там регулярно происходят аварии и собирается затор на левой полосе. Мэр Белгорода сообщил, что участок дороги наконец-то решили реконструировать. Что изменится?

Движение здесь очень оживлённое, рядом расположены школы, детские сады, учреждения допобразования, плотная жилая застройка.

Чтобы снять нагрузку с участка, на перекрёстке решили организовать кольцевую развязку. Изменится и количество полос на Белгородского полка. Раньше две крайние занимали припаркованные автомобили, потому что не было предусмотрено отдельной парковки. Исправят это парковочные карманы по обеим сторонам улицы.

Кроме того, сделают дополнительный пешеходный переход и частично отремонтируют тротуары. Закончить все работы планируют к ноябрю 2024 года.

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#Валерия Колесникова#Белгородский район#Аварии#Автомобилисты#Транспорт#Новости Белгорода#Пешеходный переход#Белгород#Перекресток
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