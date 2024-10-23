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Posted 23 октября, 11:54

Published 23 октября, 11:54

Modified 23 октября, 11:56

Updated 23 октября, 11:56

Семьи бойцов СВО и пострадавших от обстрелов в Белгороде получат кураторов

Семьи бойцов СВО и пострадавших от обстрелов в Белгороде получат кураторов

23 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Кураторы семьи будут помогать семьям участников СВО и гражданам, пострадавшим из-за обстрелов ВСУ. Им будут оказывать адресную помощь, информировать о мерах социальной поддержки и помогать в решении других вопросов. Об этом рассказали на сессии горсовета Белгорода. Что ещё известно — в материале.

Управление социальной защиты населения администрации Белгорода будет организовывать сопровождение семей участников специальной военной операции и пострадавших в результате обстрелов горожан. Соответствующие пункты внесли в положение управления депутаты Белгородского городского совета на сессии 22 октября.

Для осуществления этого из общеотраслевых расходов городского бюджета выделят 820 тыс. рублей. А для аналогичной работы в 2025 году в бюджете предусмотрят ещё 2,3 млн рублей. В эти деньги войдёт и оплата труда 15 специалистов, которые будут заниматься этим помимо своей основной деятельности.

В обязанности кураторов будет входить: создание социального паспорта семьи и его поддержание, установка мобильного приложения «Куратор семьи», выявление потребностей адресной помощи, «регулярное взаимодействие», информирование о доступных мерах социальной поддержки, городских мероприятиях через мобильное приложение «Куратор семьи», содействие в решении других вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления.

Как сообщили на сессии горсовета, сейчас в Белгороде 1805 семей участников СВО и 225 семей пострадавших от обстрелов.

Напомним, что ранее депутаты продлили льготу для пострадавших граждан и бизнесов из-за атак ВСУ. При соблюдении условий можно получить освобождение от уплаты имущественного и земельного налога.

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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Социальная защита#Белгород#Социальная поддержка#Обстрелы
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