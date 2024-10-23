Семьи бойцов СВО и пострадавших от обстрелов в Белгороде получат кураторов

Для осуществления этого из общеотраслевых расходов городского бюджета выделят 820 тыс. рублей. А для аналогичной работы в 2025 году в бюджете предусмотрят ещё 2,3 млн рублей. В эти деньги войдёт и оплата труда 15 специалистов, которые будут заниматься этим помимо своей основной деятельности.