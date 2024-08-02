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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Белгородские власти утвердили меры поддержки для семей участников СВО

Путёвки и льготы: какую ещё помощь окажут белгородским семьям участников СВО?

2 августа 2024, 08:46
Фото: 1MI

Белгородские власти утвердили меры поддержки для семей участников СВО

Правительство региона опубликовало постановление об утверждении дополнительных мер помощи семьям военнослужащих, которые отправились в зону СВО. Члены семьи смогут бесплатно получить уход за инвалидами, посещать культурные и образовательные мероприятия и многое другое.

Правительство Белгородской области утвердило меры поддержки для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Семьи смогут получить бесплатную помощь по уходу за членами семьи с инвалидностью как в стационарных, так и в полустационарных условиях. Также будет доступна бесплатная психологическая поддержка для супругов, детей и родителей участников спецоперации.

Дети участников СВО будут иметь первоочередное право на льготные путёвки для отдыха в оздоровительных учреждениях Белгородской области.

Кроме того, семьи смогут бесплатно посещать спектакли, концерты и другие платные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными учреждениями культуры региона. Однако это не распространяется на приглашённые коллективы.

Также семьи смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи Белгородской области, за исключением коммерческих выставок.

Всего в документе перечислено 12 пунктов. С остальными мерами поддержки можно ознакомиться в галерее ниже.

Напомним, что вчера белгородским контрактникам увеличили сумму единовременной выплаты до 800 тысяч рублей.

Меры поддержки для семейМеры поддержки для семей
Меры поддержки для семейМеры поддержки для семей
Меры поддержки для семейМеры поддержки для семей
Меры поддержки для семейМеры поддержки для семей
Меры поддержки для семей
Фото: Постановления правительства Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Культура#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Меры поддержки#Семьи военнослужащих
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