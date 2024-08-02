Путёвки и льготы: какую ещё помощь окажут белгородским семьям участников СВО?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
Правительство Белгородской области утвердило меры поддержки для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Семьи смогут получить бесплатную помощь по уходу за членами семьи с инвалидностью как в стационарных, так и в полустационарных условиях. Также будет доступна бесплатная психологическая поддержка для супругов, детей и родителей участников спецоперации.
Дети участников СВО будут иметь первоочередное право на льготные путёвки для отдыха в оздоровительных учреждениях Белгородской области.
Кроме того, семьи смогут бесплатно посещать спектакли, концерты и другие платные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными учреждениями культуры региона. Однако это не распространяется на приглашённые коллективы.
Также семьи смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи Белгородской области, за исключением коммерческих выставок.
Всего в документе перечислено 12 пунктов. С остальными мерами поддержки можно ознакомиться в галерее ниже.
Напомним, что вчера белгородским контрактникам увеличили сумму единовременной выплаты до 800 тысяч рублей.