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Белгородским многодетным семьям не будут давать участки вблизи мест военных действий

Белгородским многодетным семьям не будут давать участки вблизи мест военных действий

29 июля 2024, 06:34
Фото: 1MI
Землю не будут выделять вблизи госграницы и около мест, где проходят военные действия. Решение примут депутаты на ближайшей сессии облдумы. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, один из вопросов, который поступил от многодетной семьи из Белгородского района на прошлой неделе, касался выделения земельных участков, которые положены по закону многодетным, вблизи госграницы и мест военных действий (на расстоянии 1-4 км).

Абсолютно очевидно, что выделение земельных участков на этих территориях недопустимо. Законодательно на уровне субъекта принято решение, что земельные участки для многодетных семей, например, для Грайворонского округа, выделяются на территории Грайворонского округа. Я предлагаю вместе создать с депутатами рабочую группу, обсудить вопрос и принять решение. Безусловно, мы не можем дать возможность семьям самостоятельно выбирать место расположения участка. Этот процесс будет длиться бесконечно, и выбирать будут там, где дороже стоит земля. Этот процесс быстро завершится, потому что земля — ресурс не бесконечный. И мы вместо решения проблемы, получим ещё одну.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что должна быть выстроена логическая цепочка с правильным решением.

Например, если мы сейчас не можем выделить исходя из обстановки в Грайворонском округе, давайте выделять землю в тех районах, которые находятся на границе с Грайвороном. Но там, где спокойно.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что вопрос нужно обсудить с депутатами и общественными организациями и принять решение на ближайшей сессии облдумы.

Строительство домов для многодетных белгородцев перенесут на более безопасные участки
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Граница#Многодетные семьи#Облдума#Регион#Белгород#Вячеслав Гладков#Земельные участки#Военные действия
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