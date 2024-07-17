«Доча, я в России!» В Сети появилось видео с освобождёнными из плена ВСУ военными

«Доча, доча, я всё, я в России! Скоро увидимся! Скоро мне мой телефон дадут, где-то через час я ещё позвоню. Телефон под рукой держите. Я люблю тебя, доча», — пообщался с дочерью один из освобождённых военнослужащих.