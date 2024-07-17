«Доча, я в России!» В Сети появилось видео с освобождёнными из плена ВСУ военными

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В социальных сетях появилось видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. Об их обмене стало известно сегодня, 17 июля.
Военных загрузили в большие автобусы, чтобы отправить затем в медучреждения Москвы. Большинству выдали мобильные телефоны, чтобы те могли позвонить своим родным и успокоить их.
«Доча, доча, я всё, я в России! Скоро увидимся! Скоро мне мой телефон дадут, где-то через час я ещё позвоню. Телефон под рукой держите. Я люблю тебя, доча», — пообщался с дочерью один из освобождённых военнослужащих.
Напомним, что в обмене военнопленными помогли Объединённые Арабские Эмираты.