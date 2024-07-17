bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из плена ВСУ военными

«Доча, я в России!» В Сети появилось видео с освобождёнными из плена ВСУ военными

17 июля 2024, 13:23
Фото: 1MI

Минобороны РФ показало видео с освобождёнными из плена ВСУ военными

Обмен пленными состоялся в Белгородской области 17 июля. На кадры от Минобороны РФ попал эмоциональный разговор одного из бойцов по телефону со своей дочерью.

В социальных сетях появилось видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. Об их обмене стало известно сегодня, 17 июля.

Военных загрузили в большие автобусы, чтобы отправить затем в медучреждения Москвы. Большинству выдали мобильные телефоны, чтобы те могли позвонить своим родным и успокоить их.

«Доча, доча, я всё, я в России! Скоро увидимся! Скоро мне мой телефон дадут, где-то через час я ещё позвоню. Телефон под рукой держите. Я люблю тебя, доча», — пообщался с дочерью один из освобождённых военнослужащих.

Напомним, что в обмене военнопленными помогли Объединённые Арабские Эмираты.

Освобождённые российские военнопленные
Видео: РИА «Новости»
Арабские Эмираты помогли ВС РФ вернуть военных из плена ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Отобьём Волчанск, пойдём на Белгород»: пленный бывший заключённый — о планах ВСУЧетверо белгородцев вернулись из украинского плена«После жизни с тёщей это ерунда»: 75 российских военных вернули из плена
#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Военные#СВО#Обмен пленными#Военнопленные
Подпишитесь
У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
Сегодня, 12:42
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле
Сегодня, 11:42
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Сегодня, 15:40
«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт
Сегодня, 15:02
Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:10
Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 14:11