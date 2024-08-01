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Белгородским контрактникам увеличили выплаты вслед за указом президента

Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше

1 августа 2024, 08:39
Фото: 1MI

Белгородским контрактникам увеличили выплаты вслед за указом президента

Выплата увеличивается с 1 августа — с 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Половина указанной суммы — средства регионального бюджета. Накануне президент Владимир Путин подписал указ об увеличении выплаты: регионам рекомендовалось сделать то же самое. Однако для получения денег нужно выполнить два условия.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области увеличили единовременную выплату тем, кто решил заключить контракт с Минобороны РФ. Она выросла с 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Половина указанной суммы — средства регионального бюджета.

Решение касается тех белгородцев, кто заключит контракты с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. При этом необходимо выполнить два условия.

Во-первых, контракт заключается для последующего участия в СВО. Во-вторых, срок контракта должен составить не менее года.

Указ о повышении выплаты участникам СВО подписал 31 июля президент РФ Владимир Путин. В этом же документе указывалась рекомендация главам регионов установить выплату в размере «не менее 400 тысяч рублей за счёт средств субъектов Российской Федерации». Указ вступил в силу со дня его подписания.

В региональном правительстве добавили, что в Белгородской области действуют также меры поддержки семей военных:

  • предоставление земельных участков в собственность,
  • ежемесячная субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечным кредитом,
  • субсидии на покупку газового оборудования,
  • предоставление различных социальных услуг и другая финансовая, социальная, психологическая и правовая помощи.
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Россия#Контракт#Выплаты#Белгород#Минобороны#СВО
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