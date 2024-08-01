Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше

Белгородским контрактникам увеличили выплаты вслед за указом президента

Выплата увеличивается с 1 августа — с 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Половина указанной суммы — средства регионального бюджета. Накануне президент Владимир Путин подписал указ об увеличении выплаты: регионам рекомендовалось сделать то же самое. Однако для получения денег нужно выполнить два условия.