Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:59
В Белгородской области увеличили единовременную выплату тем, кто решил заключить контракт с Минобороны РФ. Она выросла с 300 тысяч до 800 тысяч рублей. Половина указанной суммы — средства регионального бюджета.
Решение касается тех белгородцев, кто заключит контракты с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. При этом необходимо выполнить два условия.
Во-первых, контракт заключается для последующего участия в СВО. Во-вторых, срок контракта должен составить не менее года.
Указ о повышении выплаты участникам СВО подписал 31 июля президент РФ Владимир Путин. В этом же документе указывалась рекомендация главам регионов установить выплату в размере «не менее 400 тысяч рублей за счёт средств субъектов Российской Федерации». Указ вступил в силу со дня его подписания.
В региональном правительстве добавили, что в Белгородской области действуют также меры поддержки семей военных: