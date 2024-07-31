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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Владимир Реук

Появились детали задержания депутата, который «отмазал» военного от службы на СВО

31 июля 2024, 11:37
Фото: кадр из видео YouTube-канала «Клинцы Инфо»
Владимир Реук

Задержали брянского депутата Владимира Реука

Стали известны подробности задержания брянского депутата Владимира Реука. Его подозревают в помощи военнослужащему с уклонением от службы и получении компенсации за несуществующие ранения. Реука задержали более двух недель назад, но СК эту информацию не подтвердил, сообщили «Брянские новости».

Стали известны обстоятельства задержания брянского депутата Клинцовского городского Совета, директора ООО «Нептун+» и организатора помощи бойцам в зоне СВО Владимира Реука.

Реук подозревается в помощи одному из военных с уклонением от службы в зоне специальной военной операции и получении компенсацию за ранения, которых военнослужащий не получал.

Как сообщают федеральные издания, Реука задержали в Клинцах Брянской области ещё в начале июля. Тогда же заключили под стражу. Официально Следственный комитет эту информацию не подтвердил.

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