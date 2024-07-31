Появились детали задержания депутата, который «отмазал» военного от службы на СВО

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Стали известны обстоятельства задержания брянского депутата Клинцовского городского Совета, директора ООО «Нептун+» и организатора помощи бойцам в зоне СВО Владимира Реука.
Реук подозревается в помощи одному из военных с уклонением от службы в зоне специальной военной операции и получении компенсацию за ранения, которых военнослужащий не получал.
Как сообщают федеральные издания, Реука задержали в Клинцах Брянской области ещё в начале июля. Тогда же заключили под стражу. Официально Следственный комитет эту информацию не подтвердил.