Появились детали задержания депутата, который «отмазал» военного от службы на СВО

Задержали брянского депутата Владимира Реука

Стали известны подробности задержания брянского депутата Владимира Реука. Его подозревают в помощи военнослужащему с уклонением от службы и получении компенсации за несуществующие ранения. Реука задержали более двух недель назад, но СК эту информацию не подтвердил, сообщили «Брянские новости».