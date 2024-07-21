Пусть ищут работу: депутат Госдумы потребовал наказать сотрудников диорамы Белгорода

Статья появилась на сайте диорамы ещё в 2012 году и столько лет не вызывала ни у кого вопросов, пока на этой неделе не появились жалобы на неё в соцсетях. Волну подхватили блогеры. После скандала на сайте диорамы добавили приписку, что статья опубликована с целью показать «тенденциозность западной историографии» и что позиция сотрудников музея не совпадает с мнением немецкого автора статьи.