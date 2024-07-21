Пусть ищут работу: депутат Госдумы потребовал наказать сотрудников диорамы Белгорода

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Очередным высказавшимся о скандале со статьёй с видением хода Прохоровского сражения со стороны немецкого источника стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своём Telegram-канале он опубликовал пост, в котором назвал размещение статьи, в которой «пишут о наших славных воинах как об алкоголиках, ссылаясь на двух американских историков», на сайте диорамы «позорным инцидентом».
«Я правильно понимаю, что, пока мы боремся с переписыванием нашей героической истории, не кто-то, а целый профильный музей, который занимается историческим просвещением, эту историю с помощью лживых статей и переписывает?» — задаётся вопросом депутат.
Хинштейн потребовал провести внутреннюю проверку, наказать виновных и провести аудит сотрудников на предмет профпригодности. Также он считает, что дирекция музея должна извиниться перед участниками Курской битвы и их родственниками, а потом заняться поиском новой работы, «потому что с такими друзьями и врагов не надо!».
Статья появилась на сайте диорамы ещё в 2012 году и столько лет не вызывала ни у кого вопросов, пока на этой неделе не появились жалобы на неё в соцсетях. Волну подхватили блогеры. После скандала на сайте диорамы добавили приписку, что статья опубликована с целью показать «тенденциозность западной историографии» и что позиция сотрудников музея не совпадает с мнением немецкого автора статьи.