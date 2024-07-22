Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Самовыдвиженец Дмитрий Рудов объявил о том, что не будет участвовать в дополнительных выборах в городской совет Белгорода. Он пояснил, что принял решение поддержать Оксану Облакову, которая баллотируется от партии «Справедливая Россия».
Дополнительные выборы были назначены из-за необходимости найти замену бывшему депутату и осуждённому экс-директору цемзавода Эдуарду Андросову. В декабре 2022 года Андросов, который представлял 14-й избирательный округ, досрочно сложил свои полномочия.
Довыборы состоятся в Белгороде 8 сентября 2024 года. Документы на выдвижение ранее подали восемь кандидатов.