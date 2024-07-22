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Экс-депутат Рудов решил не участвовать в довыборах в горсовет Белгорода

Один из кандидатов на место Андросова в горсовете Белгорода выбывает из гонки

22 июля 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney

Экс-депутат Рудов решил не участвовать в довыборах в горсовет Белгорода

8 сентября в Белгороде пройдут довыборы в горсовет из-за досрочного сложения полномочий бывшим депутатом Эдуардом Андросовым, который представлял 14-й избирательный округ. Один из претендентов на депутатский мандат — самовыдвиженец Дмитрий Рудов — снял свою кандидатуру.

Самовыдвиженец Дмитрий Рудов объявил о том, что не будет участвовать в дополнительных выборах в городской совет Белгорода. Он пояснил, что принял решение поддержать Оксану Облакову, которая баллотируется от партии «Справедливая Россия».

Дополнительные выборы были назначены из-за необходимости найти замену бывшему депутату и осуждённому экс-директору цемзавода Эдуарду Андросову. В декабре 2022 года Андросов, который представлял 14-й избирательный округ, досрочно сложил свои полномочия.

Довыборы состоятся в Белгороде 8 сентября 2024 года. Документы на выдвижение ранее подали восемь кандидатов.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Горсовет#Новости Белгорода#Белгород#Дополнительные выборы#Эдуард Андросов#Дмитрий Рудов
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