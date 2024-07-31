Белгородский депутат на посту директора школы похитила более 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:52
Завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата земского собрания Харьковского сельского поселения Ровеньского района и по совместительству директора местной образовательной школы.
По версии следствия, в период с сентября 2021 года по август 2023 года обвиняемая издавала фиктивные приказы, в которых указывалось, что её подчинённые выполняют дополнительные задачи на работе. Как сообщили Бел.Ру в прокуратуре, служащая ставила совмещения сотрудникам, которые реально они не исполняли.
Затем она отправляла эти бумаги в управление образования. На основании этих документов сотрудникам начислялась зарплата за несуществующую работу. Зарплату в итоге забирала обвиняемая себе.
Директор школы присвоила бюджетные деньги на сумму более 121 тысячи рублей.
Её обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия она полностью возместила ущерб. Уголовное дело передали в Вейделевский районный суд для рассмотрения.