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Школа

Белгородский депутат на посту директора школы похитила более 120 тысяч рублей

31 июля 2024, 06:44
Фото: 1MI
Школа

Директора школы в Белгородской области обвинили в крупном мошенничестве

Депутат Харьковского сельского поселения Ровеньского района занимала должность директора одной из местных школ. За это время она успела придумать и реализовать мошенническую схему, благодаря которой похитила большую сумму из бюджетных средств, сообщили в региональных прокуратуре и СК.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата земского собрания Харьковского сельского поселения Ровеньского района и по совместительству директора местной образовательной школы.

По версии следствия, в период с сентября 2021 года по август 2023 года обвиняемая издавала фиктивные приказы, в которых указывалось, что её подчинённые выполняют дополнительные задачи на работе. Как сообщили Бел.Ру в прокуратуре, служащая ставила совмещения сотрудникам, которые реально они не исполняли.

Затем она отправляла эти бумаги в управление образования. На основании этих документов сотрудникам начислялась зарплата за несуществующую работу. Зарплату в итоге забирала обвиняемая себе.

Директор школы присвоила бюджетные деньги на сумму более 121 тысячи рублей.

Её обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия она полностью возместила ущерб. Уголовное дело передали в Вейделевский районный суд для рассмотрения.

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