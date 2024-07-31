Белгородский депутат на посту директора школы похитила более 120 тысяч рублей

По версии следствия, в период с сентября 2021 года по август 2023 года обвиняемая издавала фиктивные приказы, в которых указывалось, что её подчинённые выполняют дополнительные задачи на работе. Как сообщили Бел.Ру в прокуратуре, служащая ставила совмещения сотрудникам, которые реально они не исполняли.