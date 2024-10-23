Пострадавшим и для обороны: белгородцы и бизнес получат новые льготы по налогам

От земельного налога тоже могут освободить физлица, которые на этой земле владеют имуществом, разрушенным или поврежденным настолько, что использовать его нельзя, за исключением случаев, когда на этом же участке есть целые объекты недвижимости. А для налогоплательщиков, чьё имущество используют для «нужд обороны и безопасности Российской Федерации» и других работающих объектов на земле нет, от оплаты земельного налога тоже освободят.