bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 09:14

Published 23 октября, 09:14

Modified 23 октября, 09:16

Updated 23 октября, 09:16

Белгородцам и бизнесу предоставят новые льготы по налогам на недвижимость

Пострадавшим и для обороны: белгородцы и бизнес получат новые льготы по налогам

23 октября 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам и бизнесу предоставят новые льготы по налогам на недвижимость

Сюжет
Налоги
Белгородцев и предприятия в городе освободят от уплаты налогов на имущество и землю, если их собственность была повреждена в результате обстрелов или была использована спецслужбами для обороны. Главное условие — жить или работать в постройках невозможно.

Белгородский городской совет принял решение о предоставлении льгот пострадавшим из-за обстрелов жителям Белгорода и предприятиям. На сессии органа 22 октября 2024 года депутаты обсудили продление мер помощи бизнесу и физическим лицам на налоговые периоды 2022–2024 годов.

Белгородцев, которые не могут использовать объект недвижимости из-за уничтожения или повреждения в результате обстрелов, или тех предприятий, чьё имущество использует силовики для «нужд обороны и безопасности Российской Федерации», освободят от уплаты налога на такое имущество.

От земельного налога тоже могут освободить физлица, которые на этой земле владеют имуществом, разрушенным или поврежденным настолько, что использовать его нельзя, за исключением случаев, когда на этом же участке есть целые объекты недвижимости. А для налогоплательщиков, чьё имущество используют для «нужд обороны и безопасности Российской Федерации» и других работающих объектов на земле нет, от оплаты земельного налога тоже освободят.

В случае повреждения объекта сроки предоставления льгот установили с момента обстрела до возобновления его функционирования.

Напомним, что ранее стало известно, что белгородских депутатов, которые получили статус иноагента, будут лишать мандата. Соответствующее решение в горсовете приняли вчера.

Теперь члены горсовета: белгородский депутат подписал контракт на участие в СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы могут на льготных условиях ходить в музеи и театры: кому положена скидка?Есть ли у белгородских детей льготы при зачислении в детсады других регионов?В какие лагеря белгородские дети могут поехать с льготной оплатой?
#Алёна Мальцева#Налоги#Льготы#Земельный налог#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика