Пострадавшим и для обороны: белгородцы и бизнес получат новые льготы по налогам

Posted 23 октября, 09:14
Published 23 октября, 09:14
Modified 23 октября, 09:16
Updated 23 октября, 09:16
Белгородский городской совет принял решение о предоставлении льгот пострадавшим из-за обстрелов жителям Белгорода и предприятиям. На сессии органа 22 октября 2024 года депутаты обсудили продление мер помощи бизнесу и физическим лицам на налоговые периоды 2022–2024 годов.
Белгородцев, которые не могут использовать объект недвижимости из-за уничтожения или повреждения в результате обстрелов, или тех предприятий, чьё имущество использует силовики для «нужд обороны и безопасности Российской Федерации», освободят от уплаты налога на такое имущество.
От земельного налога тоже могут освободить физлица, которые на этой земле владеют имуществом, разрушенным или поврежденным настолько, что использовать его нельзя, за исключением случаев, когда на этом же участке есть целые объекты недвижимости. А для налогоплательщиков, чьё имущество используют для «нужд обороны и безопасности Российской Федерации» и других работающих объектов на земле нет, от оплаты земельного налога тоже освободят.
В случае повреждения объекта сроки предоставления льгот установили с момента обстрела до возобновления его функционирования.
Напомним, что ранее стало известно, что белгородских депутатов, которые получили статус иноагента, будут лишать мандата. Соответствующее решение в горсовете приняли вчера.