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Posted 12 октября, 13:09

Published 12 октября, 13:09

Modified 12 октября, 13:11

Updated 12 октября, 13:11

Евгений Михайлюков

Теперь члены горсовета: белгородский депутат подписал контракт на участие в СВО

12 октября 2024, 13:09
Фото: Telegram-канал горсовета Белгорода
Евгений Михайлюков

В Белгороде депутат горсовета подписал контракт и стал добровольцем ВС РФ

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Новости Белгорода
Депутат городского совета Белгорода Евгений Михайлюков, принял решение стать добровольцем и подписал контракт на службу в зоне СВО. Мужчина заявил, что хочет стать примером для молодёжи.

Евгений Михайлюков, как сообщили в официальном Telegram-канале горсовета Белгорода, отправляется на СВО. Депутат горсовета зампредседа «Молодой Гвардии Единой России» подписал контракт.

Ранее сообщалось, что Михайлюков также занимался доставкой гуманитарной помощи для российских военных и посещал приграничные территории Белгородской и Курской областей. Как говорит член горсовета, вступить в ряды ВС РФ он решил давно.

«Этот шаг не был спонтанным — мысль о том, чтобы стать добровольцем и подписать контракт, созревала давно. Главное — это поддержка моих родных и близких в принятом решении. Для меня это не просто долг — я всегда считал, что должен быть примером для молодёжи», — заявил он.

Также всё больше чиновников подписывают контракт на участие в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Как заявлял Вячеслав Гладков, госслужащих приходится удерживать чуть ли не силой. На данный момент разрабатываются меры, чтобы госструктуры не испытывали кадровый голод.

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