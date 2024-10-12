Теперь члены горсовета: белгородский депутат подписал контракт на участие в СВО

Posted 12 октября, 13:09
Published 12 октября, 13:09
Modified 12 октября, 13:11
Updated 12 октября, 13:11
Евгений Михайлюков, как сообщили в официальном Telegram-канале горсовета Белгорода, отправляется на СВО. Депутат горсовета зампредседа «Молодой Гвардии Единой России» подписал контракт.
Ранее сообщалось, что Михайлюков также занимался доставкой гуманитарной помощи для российских военных и посещал приграничные территории Белгородской и Курской областей. Как говорит член горсовета, вступить в ряды ВС РФ он решил давно.
«Этот шаг не был спонтанным — мысль о том, чтобы стать добровольцем и подписать контракт, созревала давно. Главное — это поддержка моих родных и близких в принятом решении. Для меня это не просто долг — я всегда считал, что должен быть примером для молодёжи», — заявил он.
Также всё больше чиновников подписывают контракт на участие в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Как заявлял Вячеслав Гладков, госслужащих приходится удерживать чуть ли не силой. На данный момент разрабатываются меры, чтобы госструктуры не испытывали кадровый голод.