Теперь члены горсовета: белгородский депутат подписал контракт на участие в СВО

Также всё больше чиновников подписывают контракт на участие в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Как заявлял Вячеслав Гладков, госслужащих приходится удерживать чуть ли не силой. На данный момент разрабатываются меры, чтобы госструктуры не испытывали кадровый голод.