Белгородцы могут на льготных условиях ходить в музеи и театры: кому положена скидка?

Posted 26 сентября, 14:51
Published 26 сентября, 14:51
Modified 26 сентября, 14:51
Updated 26 сентября, 14:51
Некоторые белгородцы могут воспользоваться льготами на посещение культурных мероприятий. Правительство Белгородской области напомнило о них в соответствующем постановлении.
Льготы распространяются на:
Многодетным семьям доступно бесплатное посещение музеев, парков культуры, выставок, спектаклей, концертов и других культурных мероприятий. Они также смогут заниматься в культурно-досуговых формированиях со скидкой в 50%.
Такие же льготы полагаются инвалидам первой и второй групп. За половину стоимости с ними может пройти одно сопровождающее лицо.
Дети до 14 лет могут бесплатно посещать все музеи, в том числе музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление».
Участники спецоперации, их супруги, дети до 18 лет, иждивенцы и родители могут бесплатно ходить в музеи. На спектакли, концерты и другие мероприятия — с 50-процентной скидкой (для детей до 18 лет — бесплатно). Военнослужащим, проходящим службу по призыву, всё будет доступно бесплатно.
Чтобы получить льготные билеты, нужно лично обратиться в учреждения культуры и предъявить документы, подтверждающие право на льготы.
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