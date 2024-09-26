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Posted 26 сентября, 14:51

Published 26 сентября, 14:51

Modified 26 сентября, 14:51

Updated 26 сентября, 14:51

Некоторые белгородцы могут на льготных условиях посещать музеи

Белгородцы могут на льготных условиях ходить в музеи и театры: кому положена скидка?

26 сентября 2024, 14:51
Фото: Артём Черненко. bel.ru
Некоторые белгородцы могут на льготных условиях посещать музеи

Белгородцам напомнили о льготах на посещение культурных мероприятий

Сюжет
Музей
В Белгородской области действуют льготы для определённых категорий граждан. Многодетные семьи, дети до 14 лет и инвалиды первой и второй групп, призывники и участники СВО могут воспользоваться скидками или бесплатным посещением культурных событий, сообщили в министерстве культуры.

Некоторые белгородцы могут воспользоваться льготами на посещение культурных мероприятий. Правительство Белгородской области напомнило о них в соответствующем постановлении.

Льготы распространяются на:

  • многодетные семьи;
  • детей до 14 лет;
  • инвалидов первой и второй групп;
  • военнослужащих, проходящих службу по призыву;
  • участников спецоперации.

Многодетным семьям доступно бесплатное посещение музеев, парков культуры, выставок, спектаклей, концертов и других культурных мероприятий. Они также смогут заниматься в культурно-досуговых формированиях со скидкой в 50%.

Такие же льготы полагаются инвалидам первой и второй групп. За половину стоимости с ними может пройти одно сопровождающее лицо.

Дети до 14 лет могут бесплатно посещать все музеи, в том числе музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление».

Участники спецоперации, их супруги, дети до 18 лет, иждивенцы и родители могут бесплатно ходить в музеи. На спектакли, концерты и другие мероприятия — с 50-процентной скидкой (для детей до 18 лет — бесплатно). Военнослужащим, проходящим службу по призыву, всё будет доступно бесплатно.

Чтобы получить льготные билеты, нужно лично обратиться в учреждения культуры и предъявить документы, подтверждающие право на льготы.

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