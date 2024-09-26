Белгородцы могут на льготных условиях ходить в музеи и театры: кому положена скидка?

Участники спецоперации, их супруги, дети до 18 лет, иждивенцы и родители могут бесплатно ходить в музеи. На спектакли, концерты и другие мероприятия — с 50-процентной скидкой (для детей до 18 лет — бесплатно). Военнослужащим, проходящим службу по призыву, всё будет доступно бесплатно.