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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В России одобрен законопроект, который касается гражданских браков бойцов СВО

Смогут ли гражданские супруги бойцов СВО рассчитывать на льготы?

22 мая 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney

В России одобрен законопроект, который касается гражданских браков бойцов СВО

Правительство РФ одобрило законопроект, который позволяет признавать гражданских жен погибших или пропавших без вести военнослужащих в ходе СВО «законными супругами» с предоставлением им всех полагающихся вдовам льгот. Об этом рассказали «Новые известия»
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Льготы

Законопроект предполагает защиту только тех отношений, которые соответствуют нормам морали. Любовницы на какие-либо компенсации рассчитывать не смогут.

Если законопроект будет принят, то в случае гибели военнослужащих во время СВО их фактические супруги смогут получить официальный статус законных жён и соответствующие льготы, пособия и единовременные выплаты.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в январе этого года. Основное содержание документа заключается в предложении внести изменения в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

Чтобы доказать существование таких отношений, необходимо предоставить доказательства совместного проживания не менее трёх лет до гибели партнёра, либо, если у пары есть ребёнок, достаточно подтверждения совместного проживания в течение года.

Члены семей бойцов СВО, участвующих в спецоперации, получают широкий спектр государственных гарантий и льгот, включая единовременные пособия и выплаты в случае гибели бойца, бесплатную юридическую помощь, оформление кредитных каникул и списание долгов, отдельная квота для поступления в вузы на бюджет по результатам вступительных испытаний для детей.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Законопроект#Брак#Льготы#Белгород#СВО
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