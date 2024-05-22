Смогут ли гражданские супруги бойцов СВО рассчитывать на льготы?

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Законопроект предполагает защиту только тех отношений, которые соответствуют нормам морали. Любовницы на какие-либо компенсации рассчитывать не смогут.
Если законопроект будет принят, то в случае гибели военнослужащих во время СВО их фактические супруги смогут получить официальный статус законных жён и соответствующие льготы, пособия и единовременные выплаты.
Данный законопроект был внесен в Госдуму в январе этого года. Основное содержание документа заключается в предложении внести изменения в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
Чтобы доказать существование таких отношений, необходимо предоставить доказательства совместного проживания не менее трёх лет до гибели партнёра, либо, если у пары есть ребёнок, достаточно подтверждения совместного проживания в течение года.
Члены семей бойцов СВО, участвующих в спецоперации, получают широкий спектр государственных гарантий и льгот, включая единовременные пособия и выплаты в случае гибели бойца, бесплатную юридическую помощь, оформление кредитных каникул и списание долгов, отдельная квота для поступления в вузы на бюджет по результатам вступительных испытаний для детей.