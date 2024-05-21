Экс-командующего 58-й армией арестовали по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве.
По версии следствия, Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, которые были нужны для строительства укреплений на Запорожском направлении, которым он руководил. Приблизительный ущерб оценивается в более чем 100 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Попов был отстранен от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа в июле 2023 года.
Известно, что Иван Попов начал свою военную карьеру с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем он командовал различными воинскими частями и соединениями. Попов принимал участие в СВО на разных её направлениях, занимал должность командующего 58-й армией.