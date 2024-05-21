Экс-командующего 58-й армией арестовали по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, которые были нужны для строительства укреплений на Запорожском направлении, которым он руководил. Приблизительный ущерб оценивается в более чем 100 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.