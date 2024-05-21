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Экс-командующего 58-й армией арестовали по подозрению в мошенничестве

Экс-командующего 58-й армией арестовали по подозрению в мошенничестве

21 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Он организовывал продажу металла, предназначенного для строительства укреплений на Запорожском направлении, на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, которые были нужны для строительства укреплений на Запорожском направлении, которым он руководил. Приблизительный ущерб оценивается в более чем 100 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Попов был отстранен от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа в июле 2023 года.

Известно, что Иван Попов начал свою военную карьеру с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем он командовал различными воинскими частями и соединениями. Попов принимал участие в СВО на разных её направлениях, занимал должность командующего 58-й армией.

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