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Published Сегодня, 16:37

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Updated Сегодня, 17:34

Брыксин напомнил о важности включения в закон об образовании льгот для спортсменов

Брыксин напомнил о важности включения в закон об образовании льгот для спортсменов

4 июля 2024, 16:37
Международный олимпийский комитет (МОК) ограничил в правах российских и белорусских спортсменов. ТАСС опубликовал список тех, кто может поехать на Игры в Париже. На 4 июля о подтверждении своего участия в Олимпиаде заявил всего 21 атлет.

Но сейчас МОК отказывает и тем, кто мог бы выступить на Играх в Париже.

Например, борцы из РФ завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры. Несмотря на это, 3 июля МОК обнародовал список, в котором отсутствуют многие флагманы национальной команды. В частности, в списке не удалось найти имена олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева, Мусы Евлоева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и двукратного обладателя бронзы Сергея Семенова, пишут newizv.ru.

Согласно заявлению сенатора Александра Брыксина, являющегося президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, российским борцам удалось завоевать 16 олимпийских лицензий, а документы из МОК прислали всего на 10 атлетов. Спортсменам нужно подписать потенциальное согласие о выступлении на Играх в нейтральном статусе, о соблюдении Олимпийской хартии и устава Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены», — резюмировал эксперт.

Брыксин убежден, что поддержка всех спортсменов, лишенных международных соревнований из-за разного рода санкций, является прямой обязанностью государства.

В конце минувшего года Брыксиным была предложена законодательная инициатива в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Она направлена на то, чтобы топовые атлеты сборных российских команд могли получать высшее образование по специальностям и (или) направлениям подготовки в сфере физкультуры и спорта.

По мнению автора законопроекта, любой спортсмен, будучи профессионалом высокого уровня, способен стать отличным тренером и выполнять другие виды функциональной работы в своей области. Тем не менее возможность получения высшего образования в сфере физической культуры и спорта существует не всегда. Таким образом, ведущие спортсмены Российской Федерации по окончании своей карьеры в спорте могут быть не готовы к передаче своего опыта.

В рамках законодательной инициативы было предложено предоставить особые права спортсменам — призерам международных соревнований, перечень которых будет утверждаться Правительством РФ, при поступлении в вузы. Подобными соревнованиями могли бы стать, в частности, Всемирные игры дружбы, Игры будущего, Игры стран БРИКС, успешно прошедшие в июне этого года в Казани.

#Общество
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