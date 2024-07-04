Брыксин напомнил о важности включения в закон об образовании льгот для спортсменов

По мнению автора законопроекта, любой спортсмен, будучи профессионалом высокого уровня, способен стать отличным тренером и выполнять другие виды функциональной работы в своей области. Тем не менее возможность получения высшего образования в сфере физической культуры и спорта существует не всегда. Таким образом, ведущие спортсмены Российской Федерации по окончании своей карьеры в спорте могут быть не готовы к передаче своего опыта.