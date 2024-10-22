Новоиспечённых иноагентов будут лишать мандата в горсовете Белгорода

Posted 22 октября, 14:51
Published 22 октября, 14:51
Modified 22 октября, 14:53
Updated 22 октября, 14:53
22 октября 2024 года прошла очередная сессия Белгородского городского совета седьмого созыва. На собрании внесли изменения в Устав Белгорода. На что стоит обратить внимание?
Депутаты горсовета проголосовали за добавление нового пункта в список причин, из-за которых можно потерять мандат. Сейчас причины для лишения мандата такие:
Теперь в этот список добавят пункт: «приобретение им статуса иностранного агента».
Напомним, что летом этого года в Белгородской области запретили участвовать в выборах признанным иноагентами. Изменения произошли из-за обновлений соответствующих федеральных законов.