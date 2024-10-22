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Posted 22 октября, 14:51

Published 22 октября, 14:51

Modified 22 октября, 14:53

Updated 22 октября, 14:53

Иноагенты больше не попадут в городские депутаты в Белгороде

Новоиспечённых иноагентов будут лишать мандата в горсовете Белгорода

22 октября 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
Иноагенты больше не попадут в городские депутаты в Белгороде
Сюжет
Депутаты
Пересмотренный Устав Белгорода теперь включает возможность лишения мандата депутата за статус иностранного агента. Ранее в Белгородской области запретили избираться людям с таким статусом, присвоенным Минюстом РФ.

22 октября 2024 года прошла очередная сессия Белгородского городского совета седьмого созыва. На собрании внесли изменения в Устав Белгорода. На что стоит обратить внимание?

Депутаты горсовета проголосовали за добавление нового пункта в список причин, из-за которых можно потерять мандат. Сейчас причины для лишения мандата такие:

  • смерть
  • отставка по собственному желанию
  • признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным
  • признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим
  • вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда
  • выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства
  • призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу и иные случаи

Теперь в этот список добавят пункт: «приобретение им статуса иностранного агента».

Напомним, что летом этого года в Белгородской области запретили участвовать в выборах признанным иноагентами. Изменения произошли из-за обновлений соответствующих федеральных законов.

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#Алёна Мальцева#Депутаты#Горсовет#Белгород#Иноагент
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