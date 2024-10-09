Почему вновь понадобилось проводить конкурс на должность мэра Белгорода?

Posted 9 октября, 13:23
Published 9 октября, 13:23
Modified 9 октября, 13:23
Updated 9 октября, 13:23
Председатель Белгородской городского совета Вадим Радченко объяснил, зачем нужно снова отбирать кандидатов на должность мэра, если Валентин Демидов пробыл на посту меньше положенного срока.
Демидов официально вступил в должность главы городской администрации 17 января 2023 года — назначил его Совет шестого созыва, срок полномочий которого закончился 19 сентября 2023 года. Из-за этого контракт оказался заключён на два года: он истекает 17 января 2025 года.
«В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации в том случае, если срок контракта с главой администрации города Белгорода истекает во время срока полномочий Белгородского городского совета, который не принимал решение о его назначении, решение об объявлении конкурса принимается Белгородским городским советом не позднее чем за 60 календарных дней до дня истечения срока полномочий главы администрации», — дополнил депутат.
Документы от кандидатов на пост мэра будут принимать с 5 по 29 ноября. Последний этап конкурса пройдёт 11 декабря. Известно, что заработная плата мэра с нового года составит 177 тысяч рублей.
Предшественником Демидова на посту главы администрации Белгорода был Антон Иванов, которого обвиняют в получении взяток.
Ранее стало известно, кто войдёт в комиссию по выбору нового мэра.