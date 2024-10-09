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Posted 9 октября, 13:23

Published 9 октября, 13:23

Modified 9 октября, 13:23

Updated 9 октября, 13:23

В Белгороде скоро назначат мэра

Почему вновь понадобилось проводить конкурс на должность мэра Белгорода?

9 октября 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Белгороде скоро назначат мэра

В горсовете обосновали необходимость проведения нового конкурса на пост мэра

Сюжет
Конкурс
В Белгороде назначат нового мэра, который приступит к исполнению обязанностей с 17 января 2025 года. Зачем пришлось искать нового, если Валентин Демидов занимает пост меньше двух лет, объяснил председатель горсовета Вадим Радченко.

Председатель Белгородской городского совета Вадим Радченко объяснил, зачем нужно снова отбирать кандидатов на должность мэра, если Валентин Демидов пробыл на посту меньше положенного срока.

Демидов официально вступил в должность главы городской администрации 17 января 2023 года — назначил его Совет шестого созыва, срок полномочий которого закончился 19 сентября 2023 года. Из-за этого контракт оказался заключён на два года: он истекает 17 января 2025 года.

«В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации в том случае, если срок контракта с главой администрации города Белгорода истекает во время срока полномочий Белгородского городского совета, который не принимал решение о его назначении, решение об объявлении конкурса принимается Белгородским городским советом не позднее чем за 60 календарных дней до дня истечения срока полномочий главы администрации», — дополнил депутат.

Документы от кандидатов на пост мэра будут принимать с 5 по 29 ноября. Последний этап конкурса пройдёт 11 декабря. Известно, что заработная плата мэра с нового года составит 177 тысяч рублей.

Предшественником Демидова на посту главы администрации Белгорода был Антон Иванов, которого обвиняют в получении взяток.

Ранее стало известно, кто войдёт в комиссию по выбору нового мэра.

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