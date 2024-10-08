Бывшего мэра Белгорода хотят включить в состав комиссии по оценке нового

Posted 8 октября, 09:08
Published 8 октября, 09:08
Modified 8 октября, 09:08
Updated 8 октября, 09:08
Уже в декабре этого года в Белгороде определятся с новым мэром. Осенью будут принимать заявки на участие от кандидатов, а пока в Белгородском городском совете определились, кого порекомендуют для участия в конкурсной комиссии.
Подходящими посчитали три человека:
Отметим, что половину конкурсной комиссии назначает горсовет, а другую половину — губернатор.
Нового мэра потребовалось назначить, поскольку истекло время предыдущего. Антон Иванов досрочно уволился в 2022 году, а на его место вступил Валентин Демидов.
Кандидаты будут подавать документы с 5 по 29 ноября. Первый этап конкурса состоится уже 6 декабря этого года, а второй — 11 декабря.
Мэр Белгорода будет получать зарплату в размере 177,06 тысячи рублей.