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Posted 8 октября, 09:08

Published 8 октября, 09:08

Modified 8 октября, 09:08

Updated 8 октября, 09:08

Известны имена трёх первых членов конкурсной комиссии по выбору мэра Белгорода

Бывшего мэра Белгорода хотят включить в состав комиссии по оценке нового

8 октября 2024, 09:08
Фото: 1MI
Известны имена трёх первых членов конкурсной комиссии по выбору мэра Белгорода

Горсовет выдвинет троих членов комиссии по проведению конкурса на пост мэра

Сюжет
Новости Белгорода
Члены конкурсной комиссии оценят кандидатов на пост мэра. Первую тройку тех, кто, вероятно, будет участвовать в комиссии, назвали в горсовете.

Уже в декабре этого года в Белгороде определятся с новым мэром. Осенью будут принимать заявки на участие от кандидатов, а пока в Белгородском городском совете определились, кого порекомендуют для участия в конкурсной комиссии.

Подходящими посчитали три человека:

  • депутат горсовета Андрей Литвинов;
  • директор АО «Белгородская теплосетевая компания» Михаил Чефранов;
  • председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», экс-мэр (2002–2011 гг.) и почётный гражданин Белгорода Василий Потрясаев.

Отметим, что половину конкурсной комиссии назначает горсовет, а другую половину — губернатор.

Нового мэра потребовалось назначить, поскольку истекло время предыдущего. Антон Иванов досрочно уволился в 2022 году, а на его место вступил Валентин Демидов.

Кандидаты будут подавать документы с 5 по 29 ноября. Первый этап конкурса состоится уже 6 декабря этого года, а второй — 11 декабря.

Мэр Белгорода будет получать зарплату в размере 177,06 тысячи рублей.

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