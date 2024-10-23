Яйца пока не роскошь: что происходит с ценами в Белгороде?

Posted 23 октября, 09:51
Published 23 октября, 09:51
Modified 23 октября, 09:53
Updated 23 октября, 09:53
В апреле текущего года Федеральная антимонопольная служба начала масштабную проверку крупнейших торговых сетей в нескольких регионах страны. Основной целью проверки стал анализ ценообразования на куриные яйца на всех этапах товаропроводящей цепочки. В число компаний, попавших под проверку, вошли такие известные сети как «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан». Антимонопольщики намерены были оценить действия этих компаний на предмет возможных антиконкурентных соглашений и нарушений антимонопольного законодательства.
Тогда журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриных яиц в торговых сетях областного центра. Выяснилось, что в «Магните» цена за десяток стартовала от 99 рублей, в «Пятёрочке» — от 106 рублей, в «Перекрёстке» — от 119 рублей, в «Ленте» — от 90 рублей, а в «Ашане» — от 88 рублей.
А в начале января, к примеру, стоимость яиц марки «Деревенское угодье» от шебекинской компании «Белянка» категории С0 в «Магните» составляла 129,99 рубля. На 19 декабря 2023 года цены онлайн-маркетов на этот же товар высшего сорта составляли 153 рубля за десяток, а категории С0 — 125-130 рублей. А в «Пятёрочке» тот же продукт стоил в начале января 120 рублей. Яйца под маркой «Лето» этого же производителя предлагались за цену в 220 рублей (20 штук).
После всех проверок яйца в областном центра подешевели. К примеру, в сентябре в «Магните» десяток категории С2 стоил 67 рублей. Но уже в октябре стоимость яиц этой же категории в этой же торговой сети достигла 71 рубля. Журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриных яиц в торговых сетях Белгорода и выяснили, где сейчас можно купить самые дешёвые яйца.
В данной торговой сети минимальная стоимость десятка яиц категории С2 составляет 77 рублей. За 10 штук категории С1 придётся заплатить почти 90 рублей, а за яйца категории С0 — почти 100 рублей. Стоимость трёх десятков категории С1 составляет почти 300 рублей.
Стоимость за десяток яиц категории С2 стартует от 69 рублей. Немного дороже, 89 рублей, стоит продукция категории С1. За десяток яиц бренда «Лето» категории С2 придётся заплатить почти 92 рубля, категории С1 этого же бренда — 109 рублей, а за продукцию бренда «Экоптица Липецкое» почти 100 рублей. Два десятка яиц можно приобрести за 224 рубля, а три десятка — 256 рублей.
На выбор белгородцам представлено девять позиций продукции. Стоимость десятка категории С1 стартует от 89 рублей. Среди самых дорогих позиций яйца бренда «Лето». Стоимость десятка составляет 124 рубля. Два десятка яиц можно приобрести за 229 рублей, а трёх десятков на момент написания материала в продаже не было.
В гипермаркете представлено много позиций по выбору продукции. Здесь стоимость десятка яиц марки «365 дней» стартует от 69 рублей. Также продукцию можно приобрести от 104 до 140 рублей. Самая дорогостоящая позиция в магазине — яйца «ЭКОПТИЦА Омега-3». Её стоимость 142 рубля. А минимальная цена за три десятка составляет 268 рублей.
Здесь представлены всего четыре позиции. Это десяток бренда «Липецкие» стоимостью 113 рублей, десяток марки «ЭкоПтица Липецкие» стоимостью 134 рубля и яйца «КФХ Рождествено» категории С1 — 169 рублей. Также в магазине есть три десятка марки «Экоптица» категории С1 — 355 рублей.
«Ашан»
На момент изучения предложений больше всего позиций по куриным яйцам было в «Ашане». Здесь десяток категории С1 можно купить за 95 рублей, а категории С2 бренда «ЭкоПтица Липецкие» — почти за 100 рублей. Одна из самых дорогих позиций — продукция бренда «Роскар». Стоимость десятка составляет 179 рублей. За 20 штук бренда «Волжанин Волжское» стоимость достигает 269 рублей. А минимальная стоимость трёх десятков — 285 рублей.
Таким образом, с апреля стоимость куриных яиц в торговых сетях Белгорода снизилась примерно на 15-20 рублей. При этом в сравнении с сентябрём она немного возросла.
Однако пока белгородцев больше волнует стоимость сливочного масла. Цена на эту позицию выросла более чем на 18% с начала лета этого года. В среднем упаковка продукта подорожала на 50 рублей. Подробности — в материале Бел.Ру.