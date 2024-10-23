Яйца пока не роскошь: что происходит с ценами в Белгороде?

А в начале января, к примеру, стоимость яиц марки «Деревенское угодье» от шебекинской компании «Белянка» категории С0 в «Магните» составляла 129,99 рубля. На 19 декабря 2023 года цены онлайн-маркетов на этот же товар высшего сорта составляли 153 рубля за десяток, а категории С0 — 125-130 рублей. А в «Пятёрочке» тот же продукт стоил в начале января 120 рублей. Яйца под маркой «Лето» этого же производителя предлагались за цену в 220 рублей (20 штук).