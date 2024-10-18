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Posted 18 октября, 09:07

Published 18 октября, 09:07

Modified 18 октября, 09:07

Updated 18 октября, 09:07

Кадры захода ДРГ в лес рядом с Журавлёвкой

Ситуация в белгородской Журавлёвке: кому подконтрольна и что там происходит сейчас?

18 октября 2024, 09:07
Фото: Операция Z: Военкоры Русской Весны
Кадры захода ДРГ в лес рядом с Журавлёвкой

Гладков опроверг слухи о том, что ВСУ захватили белгородскую Журавлёвку

Сюжет
Режим ЧС
Периодически в Сети появляется информация о том, что Журавлёвку якобы захватили ВСУ. Белгородцев очень тревожат эти новости. Разбираемся, что стало причиной последней волны слухов и насколько они правдивы.

Село Журавлёвка в приграничье Белгородского района сейчас находится в непростом положении. С 2022 года там действует режим ЧС, местных жителей пришлось отселить после начала СВО. На кадрах из населённого пункта видно, что в запустении всё заросло травой.

Кому подконтрольна Журавлёвка?

В начале сентября военный волонтёр из Курской области Роман Алёхин выпустил пост, в котором шла речь о «возврате захваченных украинским режимом территорий Курской и Белгородской областей». После шквала комментариев он пояснил, что имеет в виду именно приграничную Журавлёвку.

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг эту информацию и заявил, что село находится под контролем ВС РФ, а также призвал верить только проверенным источникам информации.

По данным «Открытого Белгорода», по состоянию на ноябрь 2023 года там продолжали жить восемь человек. Сейчас Журавлёвка полностью отселена.

А что с ДРГ?

В четверг, 17 октября, некоторые Telegram-каналы сообщили, что диверсионные подразделения ВСУ попытались вторгнуться на территорию Белгородской области через лес у Журавлёвки.

Таким образом они планировали занять плацдарм и прощупать оборону. Сделать этого противнику не удалось, их выбили с позиции огнём РСЗО.

Глава региона рассказал, что на текущий момент ситуация в селе контролируемая, а государственные власти и российские военные делают всё необходимое.

Что будет с Журавлёвкой после окончания СВО?

После окончания спецоперации власти намерены восстановить село, которое находится на самой границе с Украиной. По крайней мере, так утверждали в 2023 году.

В первую очередь возьмутся за социальные объекты: школу, детский сад, другие учреждения. Сделают всё, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность вернувшихся домой жителей. Но когда это случится — неизвестно.

Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ
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