Ситуация в белгородской Журавлёвке: кому подконтрольна и что там происходит сейчас?

Posted 18 октября, 09:07
Published 18 октября, 09:07
Modified 18 октября, 09:07
Updated 18 октября, 09:07
Село Журавлёвка в приграничье Белгородского района сейчас находится в непростом положении. С 2022 года там действует режим ЧС, местных жителей пришлось отселить после начала СВО. На кадрах из населённого пункта видно, что в запустении всё заросло травой.
В начале сентября военный волонтёр из Курской области Роман Алёхин выпустил пост, в котором шла речь о «возврате захваченных украинским режимом территорий Курской и Белгородской областей». После шквала комментариев он пояснил, что имеет в виду именно приграничную Журавлёвку.
Губернатор Вячеслав Гладков опроверг эту информацию и заявил, что село находится под контролем ВС РФ, а также призвал верить только проверенным источникам информации.
По данным «Открытого Белгорода», по состоянию на ноябрь 2023 года там продолжали жить восемь человек. Сейчас Журавлёвка полностью отселена.
В четверг, 17 октября, некоторые Telegram-каналы сообщили, что диверсионные подразделения ВСУ попытались вторгнуться на территорию Белгородской области через лес у Журавлёвки.
Таким образом они планировали занять плацдарм и прощупать оборону. Сделать этого противнику не удалось, их выбили с позиции огнём РСЗО.
Глава региона рассказал, что на текущий момент ситуация в селе контролируемая, а государственные власти и российские военные делают всё необходимое.
После окончания спецоперации власти намерены восстановить село, которое находится на самой границе с Украиной. По крайней мере, так утверждали в 2023 году.
В первую очередь возьмутся за социальные объекты: школу, детский сад, другие учреждения. Сделают всё, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность вернувшихся домой жителей. Но когда это случится — неизвестно.