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«Ситуация непростая»: Гладков опроверг факт захвата белгородского села ВСУ

«Ситуация непростая»: Гладков опроверг факт захвата белгородского села ВСУ

10 сентября 2024, 18:31
Фото: 1MI
Сегодня советник курского главы Роман Алёхин рассказал, что белгородская Журавлёвка контролируется ВСУ. Что ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков?
Сюжет
ВСУ

Губернатор Белгородской области рассказал о селе Журавлёвка, которое сегодня военный волонтёр Роман Алёхин назвал «захваченным ВСУ». Как сообщает Вячеслав Гладков, Журавлёвка находится под контролем ВС РФ.

«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации», — объяснил губернатор.

Гладков опроверг факт нахождения ВСУ в селе Белгородской области. Он уточнил, что жители населённого пункта эвакуированы. Сейчас там никто не проживает.

«Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — уверил глава регионального правительства.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Белгород#Журавлёвка#ВСУ
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