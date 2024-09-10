«Ситуация непростая»: Гладков опроверг факт захвата белгородского села ВСУ

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Губернатор Белгородской области рассказал о селе Журавлёвка, которое сегодня военный волонтёр Роман Алёхин назвал «захваченным ВСУ». Как сообщает Вячеслав Гладков, Журавлёвка находится под контролем ВС РФ.
«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации», — объяснил губернатор.
Гладков опроверг факт нахождения ВСУ в селе Белгородской области. Он уточнил, что жители населённого пункта эвакуированы. Сейчас там никто не проживает.
«Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — уверил глава регионального правительства.