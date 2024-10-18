Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ

Posted 18 октября, 04:40
Published 18 октября, 04:40
Modified 18 октября, 04:42
Updated 18 октября, 04:42
По словам главы региона, на сегодняшний день и на данный час село Журавлёвка в Белгородском районе у самой границы с Украиной находится под контролем российских военных.
«Максимально контролируем ситуацию со стороны государственной власти субъекта», — отметил Гладков.
На этой неделе в Telegram-каналах опубликовали видео с работой российского РСЗО по лесу у границы за Журавлёвкой, в который пытались зайти украинские диверсионно-разведывательные группы.
Ситуация в приграничном селе стала сложной с первых дней СВО ещё в феврале 2022 года. Жителей оттуда эвакуировали.