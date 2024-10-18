bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 04:40

Published 18 октября, 04:40

Modified 18 октября, 04:42

Updated 18 октября, 04:42

Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ

Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ

18 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Сюжет
Приграничье
Губернатор Белгородской области в утреннем обращении рассказал о ситуации в приграничном селе.

По словам главы региона, на сегодняшний день и на данный час село Журавлёвка в Белгородском районе у самой границы с Украиной находится под контролем российских военных.

«Максимально контролируем ситуацию со стороны государственной власти субъекта», — отметил Гладков.

На этой неделе в Telegram-каналах опубликовали видео с работой российского РСЗО по лесу у границы за Журавлёвкой, в который пытались зайти украинские диверсионно-разведывательные группы.

Ситуация в приграничном селе стала сложной с первых дней СВО ещё в феврале 2022 года. Жителей оттуда эвакуировали.

Владимир Путин наградил экс-главу белгородской приграничной Журавлёвки
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-глава приграничной Журавлёвки официально возглавила Вейделевский район«Во время войны кормили лучше»: белгородцы из Журавлёвки жалуются на условия в ПВРПустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка
#Евгений Грицков#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Журавлёвка#Приграничье#СВО#ВС РФ#Украинские ДРГ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика