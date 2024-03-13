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Published Сегодня, 09:05

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Еда

Жалобы белгородцев на еду, которая даже «во время войны была лучше», не подтвердились

13 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI
Еда

Чиновники не нашли нарушений в питании белгородцев из Журавлёвки в ПВР

В начале февраля один из переселенцев из Журавлёвки пожаловался на крошечные порции в гостинице «Амакс». По данному факту провели проверку, но нарушений не нашли. Подробности сообщает Go31.

Жалоба белгородца из Журавлёвки на питание в пункте временного размещения в гостинице «Амакс» не нашла подтверждения. Чиновники провели проверку, но никаких нарушений не обнаружили.

В начале февраля один из переселенцев оставил жалобу на странице губернатора и заявил, что размер порции составил 400 граммов на семью из четырёх человек. На комментарии ответили в мэрии и пообещали провести проверку.

Как выяснилось, никаких нарушений не было — всё соответствует техническому заданию. Порцию еды, на которую поступала жалоба, получал сын мужчины. Он переложил горячее из тарелки в свою тару. Чиновники утверждают, что установить точный размер выданной порции поэтому не вышло, пишет издание.

Тем не менее власти провели работу по улучшению качества еды и её выдачи с компанией, которая обеспечивает переселенцев питанием.

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