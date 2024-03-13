Жалобы белгородцев на еду, которая даже «во время войны была лучше», не подтвердились

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Жалоба белгородца из Журавлёвки на питание в пункте временного размещения в гостинице «Амакс» не нашла подтверждения. Чиновники провели проверку, но никаких нарушений не обнаружили.
В начале февраля один из переселенцев оставил жалобу на странице губернатора и заявил, что размер порции составил 400 граммов на семью из четырёх человек. На комментарии ответили в мэрии и пообещали провести проверку.
Как выяснилось, никаких нарушений не было — всё соответствует техническому заданию. Порцию еды, на которую поступала жалоба, получал сын мужчины. Он переложил горячее из тарелки в свою тару. Чиновники утверждают, что установить точный размер выданной порции поэтому не вышло, пишет издание.
Тем не менее власти провели работу по улучшению качества еды и её выдачи с компанией, которая обеспечивает переселенцев питанием.