За питание и проживание людей в ПВР Белгороду и районам направят 163,7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Согласно документам, между 14 муниципалитетами Белгородской области распределят 163,7 млн рублей из бюджета.
Средства пойдут на возмещение расходов по размещению и питанию жителей области, проживающих в пунктах временного размещения (ПВР). Распределит финансы региональный минфин.
Больше всего средств возместят городу Белгороду — 127,4 млн рублей, Старооскольскому горокругу — 13,1 млн рублей, Белгородскому району — 12,1 млн.
Меньше всего бюджетных средств получат Волоконовский и Ивнянский районы — 42 тыс. и 57,6 тыс. рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что всего в июне на территории Белгородской области было организовано 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского горокруга. Количество людей в пунктах было разное. Максимальное — 7198.