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За питание и проживание людей в ПВР Белгороду и районам направят 163,7 млн рублей

За питание и проживание людей в ПВР Белгороду и районам направят 163,7 млн рублей

11 августа 2023, 11:05
Фото: 1MI
На возмещение расходов за проживание и питание жителей приграничья выделят почти 164 млн рублей из областного бюджета. Соответствующие постановления подписал глава региона Вячеслав Гладков.

Согласно документам, между 14 муниципалитетами Белгородской области распределят 163,7 млн рублей из бюджета.

Средства пойдут на возмещение расходов по размещению и питанию жителей области, проживающих в пунктах временного размещения (ПВР). Распределит финансы региональный минфин.

Больше всего средств возместят городу Белгороду — 127,4 млн рублей, Старооскольскому горокругу — 13,1 млн рублей, Белгородскому району — 12,1 млн.

Меньше всего бюджетных средств получат Волоконовский и Ивнянский районы — 42 тыс. и 57,6 тыс. рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что всего в июне на территории Белгородской области было организовано 99 ПВР, где проживали жители Шебекинского горокруга. Количество людей в пунктах было разное. Максимальное — 7198.

Фото: скриншот из постановления правительства Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Расходы#Пункты ПВР#Общество#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Старый Оскол
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