В дни очного обучения белгородские школьники будут получать горячее питание

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По словам чиновника, в школах Белгородской области сохранят горячее питание. Речь идёт о завтраках.
Если ребёнок находится один день в школе, один день дистанционно, то за ним сохраняются гарантии по обеспечению питания. В день присутствия ребёнок будет получать питание в школе, за день отсутствия по итогам определённого времени родители будут получать продуктовые наборы. Эта мера тоже нами отработана.
Андрей Милёхин
Напомним, в прошлом году из-за дистанционного обучения вместо горячего питания дети получали продуктовые наборы. По состоянию на декабрь 2022 года в Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тыс. сухпайков. Также продуктовые наборы в регионе выдавали и студентам колледжей.