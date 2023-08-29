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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В дни очного обучения белгородские школьники будут получать горячее питание

В дни очного обучения белгородские школьники будут получать горячее питание

29 августа 2023, 12:34
Фото: Midjourney
Если формат обучения очно-заочный и дети не будут в школах каждый день, то питанием их всё равно обеспечат. Подробности рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

По словам чиновника, в школах Белгородской области сохранят горячее питание. Речь идёт о завтраках.

Если ребёнок находится один день в школе, один день дистанционно, то за ним сохраняются гарантии по обеспечению питания. В день присутствия ребёнок будет получать питание в школе, за день отсутствия по итогам определённого времени родители будут получать продуктовые наборы. Эта мера тоже нами отработана.
Андрей Милёхин

Напомним, в прошлом году из-за дистанционного обучения вместо горячего питания дети получали продуктовые наборы. По состоянию на декабрь 2022 года в Белгородском районе школьникам выдали свыше 18 тыс. сухпайков. Также продуктовые наборы в регионе выдавали и студентам колледжей.

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#Школьники#Родители#Студенты#Обучение#Белгород#Кристина Семенчук#Дистанционное обучение#Продуктовые наборы#Горячее питание#Колледжи#Сухпайки#Начало учебного года#Завтраки#Очное обучение в белгородских школах
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