На питание и жильё переселенцев в Белгороде потратили за месяц 37,8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Согласно документам госзакупки, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгорода заключило контракт с компанией «Алькор». Стоимость договора составила 37,8 млн рублей. Средства взяли из резервного фонда администрации Белгорода с последующим возмещением расходов из средств вышестоящих бюджетов.
За эту стоимость исполнитель разместил в апреле в гостинице «Амакс» в Белгороде иностранных граждан и лиц без гражданств, которые постоянно проживают на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также номера и питание предоставили белгородцам из приграничья, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ.
Стоимость размещения за одного проживающего составила 1900 рублей в сутки — 900 рублей проживание и 1000 рублей питание. По итогам, в апреле на проживание потребовалось 17,9 млн рублей, а на питание (трёхразовое для взрослых и четырёхразовое для детей) — 19,9 млн рублей.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о том, как «Амакс» превратился в город в городе. Подробнее — в нашем материале.