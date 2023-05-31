На питание и жильё переселенцев в Белгороде потратили за месяц 37,8 млн рублей

За эту стоимость исполнитель разместил в апреле в гостинице «Амакс» в Белгороде иностранных граждан и лиц без гражданств, которые постоянно проживают на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также номера и питание предоставили белгородцам из приграничья, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ.