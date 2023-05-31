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На питание и жильё переселенцев в Белгороде потратили за месяц 37,8 млн рублей

31 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI
Речь идёт как о жителях приграничья, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов, так и о жителях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Людей поселили в гостинице «Амакс».
Сюжет
Беженцы

Согласно документам госзакупки, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгорода заключило контракт с компанией «Алькор». Стоимость договора составила 37,8 млн рублей. Средства взяли из резервного фонда администрации Белгорода с последующим возмещением расходов из средств вышестоящих бюджетов.

За эту стоимость исполнитель разместил в апреле в гостинице «Амакс» в Белгороде иностранных граждан и лиц без гражданств, которые постоянно проживают на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также номера и питание предоставили белгородцам из приграничья, которые вынужденно покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Стоимость размещения за одного проживающего составила 1900 рублей в сутки — 900 рублей проживание и 1000 рублей питание. По итогам, в апреле на проживание потребовалось 17,9 млн рублей, а на питание (трёхразовое для взрослых и четырёхразовое для детей) — 19,9 млн рублей.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о том, как «Амакс» превратился в город в городе. Подробнее — в нашем материале.

В Белгороде беженцы и переселенцы получили выплаты на 4,8 млн рублей
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