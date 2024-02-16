Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Анжелика Самойлова

Экс-глава приграничной Журавлёвки официально возглавила Вейделевский район

16 февраля 2024, 12:32
Фото: правительство Белгородской области
Анжелика Самойлова

В Вейделевском районе Белгородской области выбрали главу

По итогам конкурса главой администрации Вейделевского района стала Анжелика Самойлова. До этого она была первым заместителем главы администрации. Подробности о назначении сообщает правительство Белгородской области.

Анжелика Самойлова стала главой администрации Вейделевского района. В конкурсе на должность главы принимали участие два кандидата. Депутаты муниципального совета единогласно поддержали кандидатуру Самойловой.

«Обещаю работать открыто, акцентируя внимание на решении вопросов, от которых зависит благосостояние каждого конкретного человека», — написала Анжелика Самойлова на своих страницах в соцсетях.

Напомним, что в конце прошлого года Анжелика Самойлова стала первым заместителем главы администрации. До этого она была главой приграничной Журавлёвки в Белгородском районе. Недавно Самойлова стала лауреатом Всероссийской премии «Служение».

Отметим, что к двоим предыдущим главам Вейделевского района у силовиков были вопросы. 13 декабря 2023 года стало известно, что должность главы покидает Александр Алексеев. Причина увольнения — признаки нарушения законодательства, выявленные в его работе. Ситуацию изучают правоохранители.

В 2022 году пост главы покинул Анатолий Тарасенко. У силовых структур также возникли претензии к его работе.

Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы района
Узнать подробнее
Читайте также:
Оценку дадут силовики: Гладков сообщил об увольнении главы районаГлава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиковВладимир Путин наградил экс-главу белгородской приграничной Журавлёвки
#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Назначения#Глава района#Белгород#Алина Харина#Анжелика Самойлова
Подпишитесь
Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
Сегодня, 13:44
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Сегодня, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Сегодня, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Сегодня, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Сегодня, 13:11
Белгородцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22