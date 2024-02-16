Экс-глава приграничной Журавлёвки официально возглавила Вейделевский район

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Анжелика Самойлова стала главой администрации Вейделевского района. В конкурсе на должность главы принимали участие два кандидата. Депутаты муниципального совета единогласно поддержали кандидатуру Самойловой.
«Обещаю работать открыто, акцентируя внимание на решении вопросов, от которых зависит благосостояние каждого конкретного человека», — написала Анжелика Самойлова на своих страницах в соцсетях.
Напомним, что в конце прошлого года Анжелика Самойлова стала первым заместителем главы администрации. До этого она была главой приграничной Журавлёвки в Белгородском районе. Недавно Самойлова стала лауреатом Всероссийской премии «Служение».
Отметим, что к двоим предыдущим главам Вейделевского района у силовиков были вопросы. 13 декабря 2023 года стало известно, что должность главы покидает Александр Алексеев. Причина увольнения — признаки нарушения законодательства, выявленные в его работе. Ситуацию изучают правоохранители.
В 2022 году пост главы покинул Анатолий Тарасенко. У силовых структур также возникли претензии к его работе.