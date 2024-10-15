Пока ВСУ разбрасывали по дорогам «лепестки», глава района вступила в «Барс-Белгород»

Posted 15 октября, 15:30
Published 15 октября, 15:30
Modified 15 октября, 15:30
Updated 15 октября, 15:30
Вчера, 14 октября, украинские дроны раскидали по белгородским дорогам мины «лепесток». Из-за этого пришлось перекрыть некоторые трассы, но несчастных случаев избежать не удалось: один автомобиль подорвался на взрывном устройстве, обошлось без жертв.
Сегодня же глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в Сети информацию о том, как различить мины «лепесток». Их размер не превышает 12 сантиметров в ширину и семь сантиметров в длину. На земле их почти не видно, особенно в вечернее и ночное время.
Обнаружить мины можно в любых местах, однако сейчас они находятся в Белгородском районе. Из-за этого перекрыли пять участков дорог:
«Лепестки» трогать нельзя, а при их обнаружении следует незамедлительно позвонить по номеру 112.
Белгородцы недавно заметили камеры видеонаблюдения в туалетах двух колледжей Старого Оскола. Соответствующие кадры они опубликовали в интернете.
Редакция Бел.Ру попросила комментарии у руководителей этих учебных заведений.
В Старооскольском геологоразведочном институте имени Серго Орджоникидзе сообщили, что в туалетах действительно установлены камеры, но это муляжи. Устройства разместили для обеспечения безопасности и поддержания порядка среди студентов. Ранее учащиеся курили в туалетах и не уважали труд уборщиков. Благодаря муляжам удалось добиться улучшения ситуации.
Утром 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко. Она стала первой женщиной в батальоне.
Глава региона отметил, что Руденко родилась в семье военных, поэтому её поступок объясним. Ранее её сын подписал контракт с Минобороны.
Руденко с 2020 года была главой приграничной Муромской администрации Шебекинского округа, а Красногвардейский район она возглавляла с сентября 2023 года, официально — с ноября того же года.
Из-за ухода Руденко врио главы района станет её первый заместитель Ирина Бережная, которая ранее возглавляла управление жилищно-коммунального хозяйства в Шебекинском округе. В Белгородскую область она вместе с семьёй приехала в 2012 году.
Также в отряд «Барс-Белгород» вступил главврач областной скорой помощи Алексей Жиров.