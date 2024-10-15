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Posted 15 октября, 15:30

Published 15 октября, 15:30

Modified 15 октября, 15:30

Updated 15 октября, 15:30

Мина «лепесток» на дороге

Пока ВСУ разбрасывали по дорогам «лепестки», глава района вступила в «Барс-Белгород»

15 октября 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Мина «лепесток» на дороге
Сюжет
Новости Белгорода
Во вторник, 15 октября, белгородцы обсуждали разбросанные по дорогам мины «лепесток», установленные в туалетах колледжей видеокамеры, а также вступление первой женщины в отряд «Барс». Итоги дня — в материале Бел.Ру.

На дорогах небезопасно?

Вчера, 14 октября, украинские дроны раскидали по белгородским дорогам мины «лепесток». Из-за этого пришлось перекрыть некоторые трассы, но несчастных случаев избежать не удалось: один автомобиль подорвался на взрывном устройстве, обошлось без жертв.

Сегодня же глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в Сети информацию о том, как различить мины «лепесток». Их размер не превышает 12 сантиметров в ширину и семь сантиметров в длину. На земле их почти не видно, особенно в вечернее и ночное время.

Обнаружить мины можно в любых местах, однако сейчас они находятся в Белгородском районе. Из-за этого перекрыли пять участков дорог:

  • Октябрьский — Бессоновка на пересечении улицы Центральная с. Красный Октябрь;
  • перекрёсток обход с. Бессоновка;
  • Бессоновка — Весёлая Лопань;
  • от населённого пункта Чайки до села Красный Октябрь;
  • перекрёсток Бессоновка — Щетиновка на пересечении участка дороги Октябрьский — Бессоновка.

«Лепестки» трогать нельзя, а при их обнаружении следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

На дорогах под Белгородом разбросаны мины «лепесток»: что известно о ситуации
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В туалетах колледжей установили камеры?

Белгородцы недавно заметили камеры видеонаблюдения в туалетах двух колледжей Старого Оскола. Соответствующие кадры они опубликовали в интернете.

Редакция Бел.Ру попросила комментарии у руководителей этих учебных заведений.

В Старооскольском геологоразведочном институте имени Серго Орджоникидзе сообщили, что в туалетах действительно установлены камеры, но это муляжи. Устройства разместили для обеспечения безопасности и поддержания порядка среди студентов. Ранее учащиеся курили в туалетах и не уважали труд уборщиков. Благодаря муляжам удалось добиться улучшения ситуации.

В белгородском колледже объяснили видео с камерой в туалете
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В «Барс-Белгород» вступила глава района

Утром 15 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко. Она стала первой женщиной в батальоне.

Глава региона отметил, что Руденко родилась в семье военных, поэтому её поступок объясним. Ранее её сын подписал контракт с Минобороны.

Руденко с 2020 года была главой приграничной Муромской администрации Шебекинского округа, а Красногвардейский район она возглавляла с сентября 2023 года, официально — с ноября того же года.

Из-за ухода Руденко врио главы района станет её первый заместитель Ирина Бережная, которая ранее возглавляла управление жилищно-коммунального хозяйства в Шебекинском округе. В Белгородскую область она вместе с семьёй приехала в 2012 году.

Также в отряд «Барс-Белгород» вступил главврач областной скорой помощи Алексей Жиров.

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