Пока ВСУ разбрасывали по дорогам «лепестки», глава района вступила в «Барс-Белгород»

Сегодня же глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в Сети информацию о том, как различить мины «лепесток». Их размер не превышает 12 сантиметров в ширину и семь сантиметров в длину. На земле их почти не видно, особенно в вечернее и ночное время.