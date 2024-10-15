Стало известно, кто заменит вступившую в «Барс-Белгород» главу района

Вступившая в отряд «Барс-Белгород» Руденко объяснила своё решение

Красногвардейский район временно возглавила Ирина Бережная — первый заместитель Галины Руденко, которая решила оставить пост главы и вступить в отряд «Барс-Белгород». О назначении чиновница сообщила на своих страницах в соцсетях.