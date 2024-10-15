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Posted 15 октября, 08:41

Published 15 октября, 08:41

Modified 15 октября, 08:41

Updated 15 октября, 08:41

Галина Руденко

Стало известно, кто заменит вступившую в «Барс-Белгород» главу района

15 октября 2024, 08:41
Фото: страница Галины Руденко в соцсети
Галина Руденко

Вступившая в отряд «Барс-Белгород» Руденко объяснила своё решение

Красногвардейский район временно возглавила Ирина Бережная — первый заместитель Галины Руденко, которая решила оставить пост главы и вступить в отряд «Барс-Белгород». О назначении чиновница сообщила на своих страницах в соцсетях.

Глава администрации Красногвардейского района Галина Руденко прокомментировала своё решение поменять место работы: чиновница вступила в отряд «Барс-Белгород». Вскоре она пройдёт обучение и будет вместе с остальными защищать регион от атак ВСУ.

Из-за этого контракт по исполнению обязанностей главы муниципалитета с Руденко приостановили. Её заменит первый заместитель Ирина Бережная.

Ранее Бережная возглавляла управление жилищно-коммунального хозяйства в Шебекинском округе. Родилась чиновница в Воркуте, а в 2012 году вместе с семьёй переехала в Белгородскую область.

Ирина БережнаяИрина Бережная
Ирина Бережная. Фото: личная страница Галины Руденко

Напомним, что в батальон «Барс-Белгород» также вступил глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. Обязанности главы начал исполнять первый замглавы Антон Кулёв.

Пополнить ряды отряда хотел и мэр Старого Оскола Андрей Чесноков, однако медкомиссия сообщила, что из-за недавно проведённой операции ему следует повременить со сменой места работы.

Ещё несколько чиновников захотели вступить в отряд «Барс-Белгород»
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