Стало известно, кто заменит вступившую в «Барс-Белгород» главу района

Posted 15 октября, 08:41
Published 15 октября, 08:41
Modified 15 октября, 08:41
Updated 15 октября, 08:41
Глава администрации Красногвардейского района Галина Руденко прокомментировала своё решение поменять место работы: чиновница вступила в отряд «Барс-Белгород». Вскоре она пройдёт обучение и будет вместе с остальными защищать регион от атак ВСУ.
Из-за этого контракт по исполнению обязанностей главы муниципалитета с Руденко приостановили. Её заменит первый заместитель Ирина Бережная.
Ранее Бережная возглавляла управление жилищно-коммунального хозяйства в Шебекинском округе. Родилась чиновница в Воркуте, а в 2012 году вместе с семьёй переехала в Белгородскую область.
Напомним, что в батальон «Барс-Белгород» также вступил глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. Обязанности главы начал исполнять первый замглавы Антон Кулёв.
Пополнить ряды отряда хотел и мэр Старого Оскола Андрей Чесноков, однако медкомиссия сообщила, что из-за недавно проведённой операции ему следует повременить со сменой места работы.