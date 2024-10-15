В Белгород вновь придёт дождливая и прохладная погода

Posted 15 октября, 14:04
Published 15 октября, 14:04
Modified 15 октября, 14:05
Updated 15 октября, 14:05
Завтра, 16 октября, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём возможны небольшие дожди.
Порывы ветра северной четверти в тёмное время суток достигнут 3-8 м/с, в светлое — 6-11 м/с.
В регионе воздух прогреется до +1…+6 °С ночью и до +6…+11 °С— днём. В Белгороде будет менее холодно: +4…+6 °С — ночью и +9…+11 °С — днём.
По прогнозу синоптиков, среда станет последним дождливым днём на этой неделе: далее в Белгороде будет наблюдаться облачная погода без осадков. Кроме того, ожидается небольшое похолодание — до +7 °С.