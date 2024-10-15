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Posted 15 октября, 14:04

Published 15 октября, 14:04

Modified 15 октября, 14:05

Updated 15 октября, 14:05

Дожди вновь пройдут в Белгороде

В Белгород вновь придёт дождливая и прохладная погода

15 октября 2024, 14:04
Фото: 1MI
Дожди вновь пройдут в Белгороде
Сюжет
Погода
В среду белгородцев ожидает дождливая погода с максимальной температурой воздуха +11 °С. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Завтра, 16 октября, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём возможны небольшие дожди.

Порывы ветра северной четверти в тёмное время суток достигнут 3-8 м/с, в светлое — 6-11 м/с.

В регионе воздух прогреется до +1…+6 °С ночью и до +6…+11 °С— днём. В Белгороде будет менее холодно: +4…+6 °С — ночью и +9…+11 °С — днём.

По прогнозу синоптиков, среда станет последним дождливым днём на этой неделе: далее в Белгороде будет наблюдаться облачная погода без осадков. Кроме того, ожидается небольшое похолодание — до +7 °С.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Новости Белгорода#Белгород
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