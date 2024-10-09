В Белгороде решили включить отопление. А что будет с погодой в городе?

Однако уже в воскресенье, 13 октября, температура в светлое время суток не превысит +10 °С. В понедельник и вторник, 14 и 15 октября, потепления тоже ждать не стоит. Кроме того, ожидаются сначала небольшие, а затем умеренные дожди. В тёмное же время суток столбик термометра тоже опустится ниже — до отметки в +3 °С.