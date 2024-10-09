В Белгороде решили включить отопление. А что будет с погодой в городе?

Posted 9 октября, 14:01
Published 9 октября, 14:01
Modified 9 октября, 14:01
Updated 9 октября, 14:01
Уже завтра, 10 октября, в соцобъекты Белгорода начнут подавать тепло. Тем временем температура воздуха в городе составит +7 °С ночью и +19 °C — днём.
Тепло будет и в пятницу с субботой, 11 и 12 октября. Столбик термометра остановится на +19 °С и не поднимется выше +10 °С ночью.
Однако уже в воскресенье, 13 октября, температура в светлое время суток не превысит +10 °С. В понедельник и вторник, 14 и 15 октября, потепления тоже ждать не стоит. Кроме того, ожидаются сначала небольшие, а затем умеренные дожди. В тёмное же время суток столбик термометра тоже опустится ниже — до отметки в +3 °С.
Напомним, что в многоквартирные дома с централизованной системой отопления тепло подадут уже 14 октября.