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Posted 9 октября, 14:01

Published 9 октября, 14:01

Modified 9 октября, 14:01

Updated 9 октября, 14:01

В Белгороде уже заметно похолодало

В Белгороде решили включить отопление. А что будет с погодой в городе?

9 октября 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде уже заметно похолодало

На Белгород надвигается похолодание

Сюжет
Погода
С завтрашнего дня, 10 октября, в Белгороде начнётся отопительный сезон. А как обстоят дела с температурой? Если верить прогнозу Гидрометцентра, эти выходные станут последними тёплыми.

Уже завтра, 10 октября, в соцобъекты Белгорода начнут подавать тепло. Тем временем температура воздуха в городе составит +7 °С ночью и +19 °C — днём.

Тепло будет и в пятницу с субботой, 11 и 12 октября. Столбик термометра остановится на +19 °С и не поднимется выше +10 °С ночью.

Однако уже в воскресенье, 13 октября, температура в светлое время суток не превысит +10 °С. В понедельник и вторник, 14 и 15 октября, потепления тоже ждать не стоит. Кроме того, ожидаются сначала небольшие, а затем умеренные дожди. В тёмное же время суток столбик термометра тоже опустится ниже — до отметки в +3 °С.

Напомним, что в многоквартирные дома с централизованной системой отопления тепло подадут уже 14 октября.

Людей услышали? В Белгороде назвали сроки начала отопительного сезона
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