Проросшие мешки у укрытий и пейзаж: в Белгороде неожиданно наступила осень

Осень, как и всегда, наступила неожиданно. Интересно, что постепенное изменение природы и окружающего пейзажа мало кто подмечает. Чаще всего это бросается в глаза, когда вокруг по большей части всё жёлтое или пока что покрыто той самой желтинкой и краснотой листьев, контрастирующих на зелёном фоне. К тому же, вчера в Белгороде было ещё тепло, а сегодня — дождь, холодный ветер, резко упала температура. Ещё одно проявление золотой поры.