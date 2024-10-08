Проросшие мешки у укрытий и пейзаж: в Белгороде неожиданно наступила осень

Posted 8 октября, 18:17
Published 8 октября, 18:17
Modified 8 октября, 18:19
Updated 8 октября, 18:19
Осень, как и всегда, наступила неожиданно. Интересно, что постепенное изменение природы и окружающего пейзажа мало кто подмечает. Чаще всего это бросается в глаза, когда вокруг по большей части всё жёлтое или пока что покрыто той самой желтинкой и краснотой листьев, контрастирующих на зелёном фоне. К тому же, вчера в Белгороде было ещё тепло, а сегодня — дождь, холодный ветер, резко упала температура. Ещё одно проявление золотой поры.
Городской пейзаж и тут, и там «искрит» цветами. Так и хочется остановиться по дороге местами, чтобы полюбоваться ими, отдохнуть от окружающей суеты, серости дорог и «промокших» многоэтажек.
Журналистки Бел.Ру немного прогулялись, чтобы снять увиденное и понаблюдать, как живёт Белгород в резко наступившей осени. Несмотря на пасмурную погоду, белгородцы прогуливаются по улицам. Или катаются на велосипеде.
Однако холод «напугал» не все растения в городе. На остановках проросли мешки с песком внутри защитных сооружений. Прямо из них пробились зелёные стебли и выросли корни. Какие семена туда попали, определить сложно. Возможно, скоро узнаем. «Выросли» там и бумажные стаканчики из-под кофе.
Отлично чувствуют себя галки, скачущие у тротуаров и облюбовавшие электропровода уличного освещения. У подъездов многоэтажек появился «традиционный» осенний инвентарь по борьбе с лиственным «беспорядком» и мелкими лужами.
А вот и итоги прогулки.
Прогуляться с камерой, как оказалось, не только красиво, но и информативно-плодотворно. Журналистки Бел.Ру, «охотясь» за наиболее удачными кадрами осеннего Белгорода, оказались у реконструируемого надземного перехода у памятника князю Владимиру.
Для будущих материалов тоже захотелось сделать фото и зафиксировать ход работ на видео. Однако тут же к ним поспешили с вопросом — а что вы делаете? А потом провели экскурсию-пятиминутку.