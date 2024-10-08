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Posted 8 октября, 18:17

Published 8 октября, 18:17

Modified 8 октября, 18:19

Updated 8 октября, 18:19

Осень в Белгороде

Проросшие мешки у укрытий и пейзаж: в Белгороде неожиданно наступила осень

8 октября 2024, 18:17
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Осень в Белгороде

В Белгород пришла осенняя погода и заметнее стал осенний пейзаж

Сюжет
Погода
Неожиданная осень в Белгороде изменила погоду и пейзаж, но не снизила активность горожан. Сейчас отлично видны осенние краски на деревьях из-за их контраста на оставшемся зелёном фоне. Много интересного встретили журналистки Бел.Ру, пройдясь по улицам. Например, «проросшие» мешки с песком.

Осень, как и всегда, наступила неожиданно. Интересно, что постепенное изменение природы и окружающего пейзажа мало кто подмечает. Чаще всего это бросается в глаза, когда вокруг по большей части всё жёлтое или пока что покрыто той самой желтинкой и краснотой листьев, контрастирующих на зелёном фоне. К тому же, вчера в Белгороде было ещё тепло, а сегодня — дождь, холодный ветер, резко упала температура. Ещё одно проявление золотой поры.

На улицах осеннего БелгородаНа улицах осеннего Белгорода
На улицах осеннего БелгородаНа улицах осеннего Белгорода
На улицах осеннего БелгородаНа улицах осеннего Белгорода
На улицах осеннего БелгородаНа улицах осеннего Белгорода
На улицах осеннего БелгородаНа улицах осеннего Белгорода
На улицах осеннего Белгорода. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Городской пейзаж и тут, и там «искрит» цветами. Так и хочется остановиться по дороге местами, чтобы полюбоваться ими, отдохнуть от окружающей суеты, серости дорог и «промокших» многоэтажек.

Осень в БелгородеОсень в Белгороде
Осень в БелгородеОсень в Белгороде
Осень в БелгородеОсень в Белгороде
Осень в БелгородеОсень в Белгороде
Осень в БелгородеОсень в Белгороде
Осень в Белгороде. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Журналистки Бел.Ру немного прогулялись, чтобы снять увиденное и понаблюдать, как живёт Белгород в резко наступившей осени. Несмотря на пасмурную погоду, белгородцы прогуливаются по улицам. Или катаются на велосипеде.

Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзажОсенний городской пейзаж
Осенний городской пейзаж. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Однако холод «напугал» не все растения в городе. На остановках проросли мешки с песком внутри защитных сооружений. Прямо из них пробились зелёные стебли и выросли корни. Какие семена туда попали, определить сложно. Возможно, скоро узнаем. «Выросли» там и бумажные стаканчики из-под кофе.

улицы Белгорода в октябреулицы Белгорода в октябре
улицы Белгорода в октябреулицы Белгорода в октябре
улицы Белгорода в октябреулицы Белгорода в октябре
улицы Белгорода в октябреулицы Белгорода в октябре
улицы Белгорода в октябреулицы Белгорода в октябре
улицы Белгорода в октябре. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

Отлично чувствуют себя галки, скачущие у тротуаров и облюбовавшие электропровода уличного освещения. У подъездов многоэтажек появился «традиционный» осенний инвентарь по борьбе с лиственным «беспорядком» и мелкими лужами.

У тротуаров и МКД БелгородаУ тротуаров и МКД Белгорода
У тротуаров и МКД БелгородаУ тротуаров и МКД Белгорода
У тротуаров и МКД БелгородаУ тротуаров и МКД Белгорода
У тротуаров и МКД БелгородаУ тротуаров и МКД Белгорода
У тротуаров и МКД Белгорода. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

А вот и итоги прогулки.

Видео: Алёна Мальцева. bel.ru. Осень в Белгороде

Прогуляться с камерой, как оказалось, не только красиво, но и информативно-плодотворно. Журналистки Бел.Ру, «охотясь» за наиболее удачными кадрами осеннего Белгорода, оказались у реконструируемого надземного перехода у памятника князю Владимиру.

Для будущих материалов тоже захотелось сделать фото и зафиксировать ход работ на видео. Однако тут же к ним поспешили с вопросом — а что вы делаете? А потом провели экскурсию-пятиминутку.

Уже второй раз: как проходит реконструкция моста возле князя Владимира в Белгороде
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