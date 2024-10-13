Готовим зонтики: белгородцам обещают ухудшение погоды на новой неделе

Posted 13 октября, 14:23
Published 13 октября, 14:23
Modified 13 октября, 14:23
Updated 13 октября, 14:23
Новая рабочая неделя в Белгородской области начнётся с не самой приятной погоды. По информации Гидрометцентра, 14 октября в регионе будет облачно.
Ночью синоптики обещают небольшие и умеренные дожди. Днём тоже может быть дождь. Ветер юго-восточный, от 9 до 14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов по Цельсию. Днём температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла по Цельсию.
Отметим, что в Белгородской области продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность, других неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируют, сообщали в МЧС.