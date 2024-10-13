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Posted 13 октября, 14:23

Published 13 октября, 14:23

Modified 13 октября, 14:23

Updated 13 октября, 14:23

Готовим зонтики: белгородцам обещают ухудшение погоды на новой неделе

Готовим зонтики: белгородцам обещают ухудшение погоды на новой неделе

13 октября 2024, 14:23
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Ночь понедельника может встретить белгородцев «нулём» на столбиках термометра. В Гидрометцентре обещают дожди днём и ночью.

Новая рабочая неделя в Белгородской области начнётся с не самой приятной погоды. По информации Гидрометцентра, 14 октября в регионе будет облачно.

Ночью синоптики обещают небольшие и умеренные дожди. Днём тоже может быть дождь. Ветер юго-восточный, от 9 до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха может опуститься до 0 градусов по Цельсию. Днём температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла по Цельсию.

Отметим, что в Белгородской области продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность, других неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируют, сообщали в МЧС.

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#Алёна Мальцева#Погода#Плохая погода#Белгород
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