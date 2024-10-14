Задождит: в Белгородскую область наконец пришла осенняя погода

Posted 14 октября, 15:07
Published 14 октября, 15:07
Modified 14 октября, 15:07
Updated 14 октября, 15:07
Во вторник, 15 октября, в Белгородской области обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём осадки ожидаются по всей территории региона. Ветер ночью будет юго-западным, а днём — западный со скоростью 5-10 м/c.
Температура воздуха ночью составит от 0 °С до +5 °С, днём — от +7 °С +12 °С. В Белгороде температура в тёмное время суток будет +3…+5 °С, затем потеплеет до +10…+12 °С.
В дома белгородцев начало поступать тепло. Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон:
не сушите мокрую одежду на обогревателях;
проверяйте провода на наличие повреждений, надломов и оголённых контактов;
строго следуйте инструкции по эксплуатации обогревателей;
не используйте самодельные обогреватели в быту;
всегда выключайте отопительные приборы перед сном и перед уходом из дома;
не оставляйте детей без присмотра вблизи отопительных приборов.