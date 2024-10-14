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Posted 14 октября, 15:07

Published 14 октября, 15:07

Modified 14 октября, 15:07

Updated 14 октября, 15:07

МЧС напоминает белгородцам о соблюдении мер пожарной безопасности

Задождит: в Белгородскую область наконец пришла осенняя погода

14 октября 2024, 15:07
Фото: 1MI
МЧС напоминает белгородцам о соблюдении мер пожарной безопасности

Похолодание и дожди закрепляются в Белгородской области

Сюжет
МЧС
Во вторник, 15 октября, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, сообщает управление МЧС. Специалисты также просят внимательно относиться к правилам пожарной безопасности — в жилища начало поступать тепло.

Во вторник, 15 октября, в Белгородской области обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём осадки ожидаются по всей территории региона. Ветер ночью будет юго-западным, а днём — западный со скоростью 5-10 м/c.

Температура воздуха ночью составит от 0 °С до +5 °С, днём — от +7 °С +12 °С. В Белгороде температура в тёмное время суток будет +3…+5 °С, затем потеплеет до +10…+12 °С.

В дома белгородцев начало поступать тепло. Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон:

  • не сушите мокрую одежду на обогревателях;

  • проверяйте провода на наличие повреждений, надломов и оголённых контактов;

  • строго следуйте инструкции по эксплуатации обогревателей;

  • не используйте самодельные обогреватели в быту;

  • всегда выключайте отопительные приборы перед сном и перед уходом из дома;

  • не оставляйте детей без присмотра вблизи отопительных приборов.

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