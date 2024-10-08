Не по-октябрьски тепло: в Белгородской области вновь изменится погода

Posted 8 октября, 12:17
Published 8 октября, 12:17
Modified 8 октября, 12:17
Updated 8 октября, 12:17
Жителей Белгородской области в среду, 9 октября, ожидает переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днём существенных осадков не прогнозируется.
Ночью и утром возможен туман, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными.
Погода всё ещё совсем не октябрьская, но к середине месяца воздух будет постепенно охлаждаться, а к ноябрю уже приблизиться к нормальным значениям. В среду, 9 октября, ветер ожидается западной четверти со скоростью от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°C, а днём — от +13°C до +18°C.
На территории Белгородской области продлён особый противопожарный режим. Уровень опасности возникновения природных пожаров максимальный.