Не по-октябрьски тепло: в Белгородской области вновь изменится погода

Погода всё ещё совсем не октябрьская, но к середине месяца воздух будет постепенно охлаждаться, а к ноябрю уже приблизиться к нормальным значениям. В среду, 9 октября, ветер ожидается западной четверти со скоростью от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°C, а днём — от +13°C до +18°C.