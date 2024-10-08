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Posted 8 октября, 12:17

Published 8 октября, 12:17

Modified 8 октября, 12:17

Updated 8 октября, 12:17

Холодный вторник станет исключением, неделя выдастся тёплой

Не по-октябрьски тепло: в Белгородской области вновь изменится погода

8 октября 2024, 12:17
Фото: 1MI
Холодный вторник станет исключением, неделя выдастся тёплой

Среда в Белгородской области будет дождливой и туманной

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Погода
В Белгородской области ожидается относительно тёплая погода, но ночью и утром возможен туман, а также продлён особый противопожарный режим. Температура в среду, 9 октября, поднимется до +18 °C, сообщают в региональном управлении МЧС.

Жителей Белгородской области в среду, 9 октября, ожидает переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днём существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром возможен туман, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Погода всё ещё совсем не октябрьская, но к середине месяца воздух будет постепенно охлаждаться, а к ноябрю уже приблизиться к нормальным значениям. В среду, 9 октября, ветер ожидается западной четверти со скоростью от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°C, а днём — от +13°C до +18°C.

На территории Белгородской области продлён особый противопожарный режим. Уровень опасности возникновения природных пожаров максимальный.

А вы и не заметили: погода в Белгородской области побила исторические рекорды
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