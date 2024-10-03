Дожди «отменили»? Выпадения осадков в Белгороде ждать пока не стоит

Posted 3 октября, 12:39
Published 3 октября, 12:39
Modified 3 октября, 12:39
Updated 3 октября, 12:39
В пятницу, 4 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления ночью будет слабым, а днём достигнет 6-11 м/с.
Температура воздуха на территории региона составит от +4 ˚С до +9 ˚С в тёмное время суток и от +20 ˚С до +25 ˚С — днём.
Облачность сохранится и в Белгороде: в областном центре ночью столбик термометра опустится до +9 ˚С, но днём потеплеет до +22 ˚С.
Суббота и воскресенье, 5 и 6 октября, тоже будут облачными, однако обещанных ранее на эти дни дождей ожидать не стоит. По свежим прогнозам, в ближайшую неделю не будет каких-либо осадков. Средняя же температура воздуха составит +22 ˚С.
Интересно, что только вчера, 2 октября, дожди ожидались 8 числа.