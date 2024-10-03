Дожди «отменили»? Выпадения осадков в Белгороде ждать пока не стоит

Суббота и воскресенье, 5 и 6 октября, тоже будут облачными, однако обещанных ранее на эти дни дождей ожидать не стоит. По свежим прогнозам, в ближайшую неделю не будет каких-либо осадков. Средняя же температура воздуха составит +22 ˚С.