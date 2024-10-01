Стало известно, когда в Белгороде ожидать осенних дождей

Posted 1 октября, 11:57
Published 1 октября, 11:57
Modified 1 октября, 11:59
Updated 1 октября, 11:59
В среду, 2 октября, в Белгородской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточного направления достигнет 3-8 м/с ночью и 8-13 м/с — днём.
Температура воздуха на территории региона составит от +6 ˚С до +11 ˚С в тёмное время суток и от +20 ˚С до +25 ˚С — днём.
В Белгороде завтра тоже будет солнечно. Ночью столбик термометра опустится до +10 ˚С. Днём потеплеет до +24 ˚С.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца недели в Белгороде температура не превысит +23…+25 ˚С.
С воскресенья, 6 октября, в городе возможны небольшие дожди. Осадки могут выпасть и в понедельник, 7 октября, температура воздуха также задержится на +25 ˚С.
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