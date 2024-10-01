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Posted 1 октября, 11:57

Published 1 октября, 11:57

Modified 1 октября, 11:59

Updated 1 октября, 11:59

Осень в Белгородской области выдалась необычайно тёплой

Стало известно, когда в Белгороде ожидать осенних дождей

1 октября 2024, 11:57
Фото: 1MI
Осень в Белгородской области выдалась необычайно тёплой

Октябрь продолжит радовать белгородцев тёплой погодой

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Погода
В среду, 2 октября, в Белгородской области прогнозируется небольшая облачность. Максимальная температура воздуха составит +25 ˚С, сообщает региональное МЧС. В Белгороде завтра тоже будет тепло. В Гидрометцентре также поделились прогнозом о том, когда ожидать осадков.

В среду, 2 октября, в Белгородской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточного направления достигнет 3-8 м/с ночью и 8-13 м/с — днём.

Температура воздуха на территории региона составит от +6 ˚С до +11 ˚С в тёмное время суток и от +20 ˚С до +25 ˚С — днём.

В Белгороде завтра тоже будет солнечно. Ночью столбик термометра опустится до +10 ˚С. Днём потеплеет до +24 ˚С.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца недели в Белгороде температура не превысит +23…+25 ˚С.

С воскресенья, 6 октября, в городе возможны небольшие дожди. Осадки могут выпасть и в понедельник, 7 октября, температура воздуха также задержится на +25 ˚С.

Ранее педагог-психолог рассказывала, как можно справиться с осенней хандрой.

Как справиться с осенней хандрой: советы от педагога-психолога
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