Как справиться с осенней хандрой: советы от педагога-психолога

Posted 30 сентября, 10:57
Published 30 сентября, 10:57
Modified 30 сентября, 10:59
Updated 30 сентября, 10:59
На наши вопросы ответила главный внештатный педагог-психолог системы образования Белгородской области, психолог детской областной больницы Екатерина Викторова. В первую очередь спикер сделала акцент на том, что депрессия — это заболевание. А именно — психическое расстройство, проявляющееся устойчивым снижением настроения, двигательной заторможенностью и нарушением мышления. Это то состояние человека, которое однозначно требует лечения, и отказ от лечения прогнозирует серьёзные нарушения здоровья и жизни человека в целом.
Специалист добавила, что этому заболеванию подвержено менее 5% взрослого населения, а дети данным аффективным расстройством страдают очень-очень редко. И как болезнь это состояние может проявляться независимо от времени года.
При этом проявляется усиление симптомов заболевания в сезонном характере, что вовсе не связано с замечательным временем года — осенью. Поэтому в большей степени мы будем говорить о депрессивном состоянии, сниженном настроении, негативном психо-эмоциональном фоне.
Екатерина Викторова
Специалист отметила, что действительно в осенний период чаще проявляется моральный упадок сил, нежелание что-то делать, замкнутость в себе, тревожность.
Осенью человеческий организм испытывает острый недостаток солнечного света, который, как известно, положительно воздействует на область мозга, отвечающую за наше либидо, качество сна, давление, аппетит и т. п. Дефицит солнечного света негативно влияет на биологические часы человека, что приводит к возникновению нарушений сна, ночным кошмарам и гормональным сбоем. Кроме того, мрачная погода, частые дожди и отсутствие солнца не дают организму вырабатывать такие важные для психики человека вещества, как мелатонин (положительно влияет на качество сна) и серотонин (так называемый «гормон радости»).
Екатерина Викторова
По словам эксперта, не исключено, что данное состояние может спровоцировать депрессию как заболевание.
В этом случае, большая просьба, быть внимательным к своему состоянию и при необходимости вовремя обратиться за помощью к специалистам (клиническому психологу, врачу психиатру).
Екатерина Викторова
К основным признакам этого состояния можно отнести следующее:
Такие перепады настроения характерны для многих, но, если вы заметили данное состояние более 2-3 недель — просьба обратиться к специалистам за помощью. В первую очередь необходимо ориентироваться на то, что насколько данное состояние снижает качество вашей жизни.
Екатерина Викторова
Специалист отметила, что в любом случае долговременный стресс снижает ресурсы организма. Внутренние силы, «психологический иммунитет» истощаются, и определённые депрессивные характеристики могут проявляться у жителей Белгородской области.
В данном случае я бы говорила о том, что данное состояние (сниженное настроение, отсутствие коммуникации, невозможность долговременного планирования своей жизни и т. д.) может быть последствиями определённой травматизации нашей психики. К сожалению, мы являемся не только свидетелями обстрелов, находимся в зонах ракетной опасности, но и, возможно, потеряли близких и родных, имеем пострадавших в кругу близких, родных и знакомых.
Екатерина Викторова
Как избежать? Определённые инструменты есть. По словам специалиста, это, в первую очередь, взять ответственность за свою жизнь и соблюдать правила поведения и безопасности с учётом оперативной обстановки в регионе. А также самоорганизоваться. В том числе:
— соблюдения режима сна. Такой подход позволит существенно уменьшить нагрузку на организм и поможет мозгу и ЦНС стабилизировать их работу. Примерно за час до сна отложить в сторону гаджеты и выключить телевизор. А если все же уснуть никак не получается, можно почитать книгу при неярком свете торшера или принять расслабляющую ванну;
— правильное питание. Побольше в рационе фруктов и овощей, в которых содержатся полезные, улучшающая настроение, витамины и клетчатка.
И, ещё, запомните — все вышеперечисленные способы борьбы с «тяжёлым эмоциональным состоянием» осенью, конечно, работают, но полностью избавить вас от действительно тяжелой депрессии сможет только профессиональный психотерапевт или психолог.
Екатерина Викторова
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