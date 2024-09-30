Как справиться с осенней хандрой: советы от педагога-психолога

— соблюдения режима сна. Такой подход позволит существенно уменьшить нагрузку на организм и поможет мозгу и ЦНС стабилизировать их работу. Примерно за час до сна отложить в сторону гаджеты и выключить телевизор. А если все же уснуть никак не получается, можно почитать книгу при неярком свете торшера или принять расслабляющую ванну;