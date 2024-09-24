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Posted 24 сентября, 13:08

Published 24 сентября, 13:08

Modified 24 сентября, 13:08

Updated 24 сентября, 13:08

Днём сохранится высокая температура, но ночи станут заметно холоднее

Ночи станут холоднее: как изменится погода в Белгороде к концу сентября

24 сентября 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Днём сохранится высокая температура, но ночи станут заметно холоднее

В Белгородскую область постепенно приходит похолодание

Сюжет
Погода
В среду, 25 сентября, в Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +26 ˚С, сообщает региональное МЧС.

В среду, 25 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления достигнет 2-7 м/с в тёмное время суток и 6-11 м/с — в дневное.

Температура воздуха на территории региона составит от +4 ˚С до +9 ˚С ночью и от +21 ˚С до +26 ˚С — днём.

Практически до конца сентября в регионе средняя температура сохранится на отметке в +25 ˚С днём и +14 ˚С — ночью. Однако уже в понедельник, 30 сентября, столбик термометра в светлое время суток не поднимется выше +21 ˚С.

Сентябрь почти закончился, а дождей всё нет: что с погодой в Белгородской области?
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