Ночи станут холоднее: как изменится погода в Белгороде к концу сентября

Posted 24 сентября, 13:08
Published 24 сентября, 13:08
Modified 24 сентября, 13:08
Updated 24 сентября, 13:08
В среду, 25 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления достигнет 2-7 м/с в тёмное время суток и 6-11 м/с — в дневное.
Температура воздуха на территории региона составит от +4 ˚С до +9 ˚С ночью и от +21 ˚С до +26 ˚С — днём.
Практически до конца сентября в регионе средняя температура сохранится на отметке в +25 ˚С днём и +14 ˚С — ночью. Однако уже в понедельник, 30 сентября, столбик термометра в светлое время суток не поднимется выше +21 ˚С.