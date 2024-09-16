Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон. Что это значит и есть ли угроза?

Posted 16 сентября, 08:47
Published 16 сентября, 08:47
Modified 16 сентября, 08:47
Updated 16 сентября, 08:47
В сентябре Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон, из-за чего в регионе наблюдается несвойственная для осени жара. При этом приграничную область задевает только юго-восточная периферия антициклона, а его центр находится примерно в Сыктывкаре.
Такая погода довольно редка: последние разы явление наблюдалось в 1944 и 1963 годах.
В ближайшее время возможно слияние двух антициклонов — Азорскового и Сибирского. Из-за этого в регионе сохранится высокая температура. Её понижение следует ожидать примерно 28 сентября, а среднемесячные температуры вернутся только в начале октября. В ноябре же воздух будет холоднее нормы с большим количеством осадков.
«В настоящий момент превышение от средней месячной температуры составляет порядка 8-9 градусов. <…> Обычно ежедневное понижение температуры составляет две десятых градуса от дня ко дню, но в настоящее время она устойчиво держится на высоком уровне», — добавил дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев.