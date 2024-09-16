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Posted 16 сентября, 08:47

Published 16 сентября, 08:47

Modified 16 сентября, 08:47

Updated 16 сентября, 08:47

Сентябрь в Белгороде выдался необычайно тёплым

Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон. Что это значит и есть ли угроза?

16 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Сентябрь в Белгороде выдался необычайно тёплым

Летняя погода в Белгороде может сохраниться до конца сентября

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Погода
Сентябрь в 2024 году выдался достаточно тёплым и без большого количества осадков. Оказалось, что причина такого явления в Сибирском антициклоне, который затронул своей перифирией и Белгородскую область. Подробности мэрии сообщил дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев.

В сентябре Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон, из-за чего в регионе наблюдается несвойственная для осени жара. При этом приграничную область задевает только юго-восточная периферия антициклона, а его центр находится примерно в Сыктывкаре.

Такая погода довольно редка: последние разы явление наблюдалось в 1944 и 1963 годах.

В ближайшее время возможно слияние двух антициклонов — Азорскового и Сибирского. Из-за этого в регионе сохранится высокая температура. Её понижение следует ожидать примерно 28 сентября, а среднемесячные температуры вернутся только в начале октября. В ноябре же воздух будет холоднее нормы с большим количеством осадков.

«В настоящий момент превышение от средней месячной температуры составляет порядка 8-9 градусов. <…> Обычно ежедневное понижение температуры составляет две десятых градуса от дня ко дню, но в настоящее время она устойчиво держится на высоком уровне», — добавил дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев.
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