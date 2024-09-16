Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон. Что это значит и есть ли угроза?

В ближайшее время возможно слияние двух антициклонов — Азорскового и Сибирского. Из-за этого в регионе сохранится высокая температура. Её понижение следует ожидать примерно 28 сентября, а среднемесячные температуры вернутся только в начале октября. В ноябре же воздух будет холоднее нормы с большим количеством осадков.